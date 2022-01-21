Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Fenomen olmadan önce bikinli baristaymış! Kendisine gelen ilginç teklifi paylaştı, sosyal medyada gündem yarattı

Fenomen olmadan önce bikinli baristaymış! Kendisine gelen ilginç teklifi paylaştı, sosyal medyada gündem yarattı

21.01.2022 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

OnlyFans modeli olarak kısa sürede adından söz ettirmeyi başaran Maddie, fenomen olmadan önce bikiniyle kahve servisi yapan bir barista olduğunu açıkladı. Çalıştığı kafeye gelen müşterilerin kimi zaman ilginç tekliflerde bulunduklarını ifade eden Maddie, kendisine gelen en ilginç ve alışılmadık talebi paylaştı.

Fenomen olmadan önce bikinli baristaymış! Kendisine gelen ilginç teklifi paylaştı, sosyal medyada gündem yarattı

OnlyFans hesabından abonelerine fotoğraflarını satan Maddie, No Jumper podcast'inde fenomen olmadan önceki hayatına dair detayları paylaştı. 2 yıl boyunca bikinili kahve servis edilen konsept bir kafede çalıştığını dile getiren Maddie, hayatının en ilginç deneyimlerini bu sırada yaşadığını belirtti. Müşterilerinin kendisiyle yakın ilişkilerde olmak istediğini ancak mesafesini koruduğunu ifade eden Maddie, müşterisinin tuhaf talebiyle yaşamın en çılgın aktivitesini yaptığını itiraf etti.

Bikiniyle kahve servis ederek servet kazanıyor! Erkeklerin kendisine yaptığı yorumlardan şikayet ettiBikiniyle kahve servis ederek servet kazanıyor! Erkeklerin kendisine yaptığı yorumlardan şikayet etti

“İDRARIMI ALMAK İSTEDİ”

2

Maddie, kafede hizmet verdiği sırada başına gelen ilginç bir olayı anlattı. Sosyal medya fenomeni bir müşterinin kendisinin yanına gelerek idrarını satıp satmayacağını sorduğunu söyledi. Müşterinin kendisine 1000 dolar (yaklaşık 14 bin TL) verdiğini açıklayan Maddie, “Bir fincana idrarımı yaptım. Ona bardağı verdiğimde içmeye başladı. Ben bakmamayı tercih ettim ancak ısrar edince onun idrarımı içtiği anları izledim” diye konuştu.

İç çamaşırı giymeden pancake sattı! Gözaltına alınıp savunma yapmak zorunda kaldıİç çamaşırı giymeden pancake sattı! Gözaltına alınıp savunma yapmak zorunda kaldı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bilim insanları araştırdı! Dünya’nın sonu için tarih verdilerBilim insanları araştırdı! Dünya’nın sonu için tarih verdiler
Kendini benzinle yakan kömürcü Süleyman Ekici'nin çocukları isyan etti: Elleri belinde izlemişlerKendini benzinle yakan kömürcü Süleyman Ekici'nin çocukları isyan etti: Elleri belinde izlemişler
“Çok seksiyim” dedi! Koruma maaşı dudak uçuklattı“Çok seksiyim” dedi! Koruma maaşı dudak uçuklattı
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Rusya-Ukrayna geriliminde son durum!

Rusya-Ukrayna geriliminde son durum!

Sapık doktorun yeni görüntüleri ortaya çıktı! Sedyede...

Sapık doktorun yeni görüntüleri ortaya çıktı! Sedyede...

Emekli profesör, hayatının şokunu yaşadı! 10 günde 10 milyon TL

Emekli profesör, hayatının şokunu yaşadı! 10 günde 10 milyon TL

Son dakika: Ahmet Çakar, Galatasaray'ı yerin dibine soktu: Herkes müsait bir yerine kına yakabilir

Son dakika: Ahmet Çakar, Galatasaray'ı yerin dibine soktu: Herkes müsait bir yerine kına yakabilir

Yolcu otobüsü, TIR'a çarptı... Ölü ve yaralılar var

Yolcu otobüsü, TIR'a çarptı... Ölü ve yaralılar var

Soğuk ve kar yağışlı hava geliyor! İstanbul’u felç edebilir…

Soğuk ve kar yağışlı hava geliyor! İstanbul’u felç edebilir…

İlginizi Çekebilir

Fiyat/performansı ile kalpleri çalan 3000 TL altı laptop önerileri

Fiyat/performansı ile kalpleri çalan 3000 TL altı laptop önerileri

İzleyenlerin gözleri doldu! Bakışları sosyal medyanın gündeminde

İzleyenlerin gözleri doldu! Bakışları sosyal medyanın gündeminde

Bahçenizde sinema keyfi yapabileceğiniz en iyi projeksiyon perdesi çeşitleri

Bahçenizde sinema keyfi yapabileceğiniz en iyi projeksiyon perdesi çeşitleri

Gerçek kimliğini öğrenince öyle bir şey yaptı ki...

Gerçek kimliğini öğrenince öyle bir şey yaptı ki...

Kehanetleri bir bir gerçekleşiyor! İşte 2022 tahminleri...

Kehanetleri bir bir gerçekleşiyor! İşte 2022 tahminleri...

Sosyal medyanın fenomenleri! Yeni istekleri herkesi şaşırttı

Sosyal medyanın fenomenleri! Yeni istekleri herkesi şaşırttı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.