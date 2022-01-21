Fenomen olmadan önce bikinli baristaymış! Kendisine gelen ilginç teklifi paylaştı, sosyal medyada gündem yarattı

OnlyFans hesabından abonelerine fotoğraflarını satan Maddie, No Jumper podcast'inde fenomen olmadan önceki hayatına dair detayları paylaştı. 2 yıl boyunca bikinili kahve servis edilen konsept bir kafede çalıştığını dile getiren Maddie, hayatının en ilginç deneyimlerini bu sırada yaşadığını belirtti. Müşterilerinin kendisiyle yakın ilişkilerde olmak istediğini ancak mesafesini koruduğunu ifade eden Maddie, müşterisinin tuhaf talebiyle yaşamın en çılgın aktivitesini yaptığını itiraf etti.

“İDRARIMI ALMAK İSTEDİ”

Maddie, kafede hizmet verdiği sırada başına gelen ilginç bir olayı anlattı. Sosyal medya fenomeni bir müşterinin kendisinin yanına gelerek idrarını satıp satmayacağını sorduğunu söyledi. Müşterinin kendisine 1000 dolar (yaklaşık 14 bin TL) verdiğini açıklayan Maddie, “Bir fincana idrarımı yaptım. Ona bardağı verdiğimde içmeye başladı. Ben bakmamayı tercih ettim ancak ısrar edince onun idrarımı içtiği anları izledim” diye konuştu.



