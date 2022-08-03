Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Büyük beden model Isabel Nicholls Nall, Rihanna’nın koleksiyonunu denedi! “Ortalamadan daha kalınım”

Büyük beden model Isabel Nicholls Nall, Rihanna’nın koleksiyonunu denedi! “Ortalamadan daha kalınım”

03.08.2022 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni Isabel Nicholls Nall, beden pozifliğine yönelik yaptığı paylaşımlarla kısa sürede adından söz ettirmeyi başardı. Geniş bir hayran kitlesine ulaşan büyük beden model, Rihanna’nın Savage koleksiyonundan bir iç çamaşırı takımını denedi. Nall’in paylaşımı kısa sürede takipçilerinin dikkatini çekti.

Büyük beden model Isabel Nicholls Nall, Rihanna’nın koleksiyonunu denedi! “Ortalamadan daha kalınım”

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Nall, kadınların bedenleri üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini savunurken güzelliğin belirli standartlarda algılanmasına isyan etti. Kadınların sıfır beden ölçülerinde de güzel olabileceğini dile getiren Nall, fazla kilolarını örten kıyafetler giymeyi reddediyor. Fenomen isim son olarak Isabel Nicholls Nall, Rihanna'nın Savage koleksiyonundan camgöbeği korse ve uyumlu bir iç çamaşırıyla çekilen bir pozunu paylaştı.

Büyük beden model Isabel Nicholls Nall, bikini üstünü çıkarttı! Güzellik kalıplarına meydan okuduBüyük beden model Isabel Nicholls Nall, bikini üstünü çıkarttı! Güzellik kalıplarına meydan okudu

“BEDENİNİZİ KABUL EDİN”

1

Worcester’da yaşayan 22 yaşındaki Nall, ortalamadan daha kalın bir beden ölçüsüne sahip olduğunu itiraf etti. Büyük beden ölçülerine sahip bir kadın olarak iç çamaşırıyla kendisini güzel ve seksi bulduğunu ifade eden Nall, “Bedeninizi kabul edin ve kendinizi sevin. Bu tamamen kendinizle ilgili bir durum” notunu ekledi.

Nall’in paylaşımı kısa sürede 3.400’den fazla beğeni toplamayı başardı. Sosyal medya kullanıcıları sevilen ismin gönderisini güzelliğini öven ve beden pozitifliğini destekleyen yorumlar yağdırdı.

Lezbiyen bir çift, bağışçılardan spermlerini toplayıp birbirine karıştırdı! “Kokteyl yarattık”Lezbiyen bir çift, bağışçılardan spermlerini toplayıp birbirine karıştırdı! “Kokteyl yarattık”


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Lezbiyen çift spermleri topladı! “Kokteyl yarattık”Lezbiyen çift spermleri topladı! “Kokteyl yarattık”
“Kocamı tatilde hep aldatırım” dedi! Bakın nedeni neymiş“Kocamı tatilde hep aldatırım” dedi! Bakın nedeni neymiş
Çok eşli ilişki yaşıyorlar! İki ayrı çiftlerdi şimdi beraberlerÇok eşli ilişki yaşıyorlar! İki ayrı çiftlerdi şimdi beraberler
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Boşanma partisi için ayarladığı üstsüz garsondan ertesi gün...

Boşanma partisi için ayarladığı üstsüz garsondan ertesi gün...

''Eski eşim, sevgilim ve 3 çocuğumla karavanda yaşıyorum!''

''Eski eşim, sevgilim ve 3 çocuğumla karavanda yaşıyorum!''

60 cm'lik bisepleriyle fenomen olmuştu! 55. yaş gününde öldü

60 cm'lik bisepleriyle fenomen olmuştu! 55. yaş gününde öldü

Tam 350 yıldır öylece duruyordu! Hazine çıktı

Tam 350 yıldır öylece duruyordu! Hazine çıktı

İlginizi Çekebilir

Yumurta haşlarken suyuna limon ekleyin!

Yumurta haşlarken suyuna limon ekleyin!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Sabahları bir kaşık vücudu baştan aşağı yeniliyor

Sabahları bir kaşık vücudu baştan aşağı yeniliyor

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.