Büyük beden model olmak için kilo almaya başladı! Değişimi herkesi şaşırttı

‘Redronja’ kullanıcı adıyla sosyal medyada paylaşımlar yapan 23 yaşındaki model, güzellik standartlarının gerekliliklerini yerine getirerek katı diyetler uyguladığından söz etti. Uzun ve ince bir fiziksel görüntüsüye sahip olması için yıllarca diyet yaptığını belirten Ronja, “büyük beden bir model” olmaya karar vererek kilo almaya başladı. Sosyal medya hesabından değişimine dair paylaşımlar yapan Ronja’nın son hali takipçilerinden tam not aldı.

“ŞİMDİ ÇOK DAHA MUTLU”

Ronja, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda modellik yaptığı günlerden birkaç kare yayınladı. Ardından ise kıvrımlarını ve beden ölçülerini kabul ettiği daha kilolu yeni halini gösterdi. Bedensel farklılıklarını gösterdiği paylaşımına ise “Şimdi çok daha mutlu” notunu ekledi.

Sıfır beden olmak ve moda endüstrisinin modeller açısından yorucu olduğundan söz eden Ronja, “Modellik endüstrisinde 34/36 beden üzerindeki her şeye artı beden deniyor.” dedi. Video kısa bir sürede 1.7 milyon görüntüleme ve 257 bin beğeni topladı.



