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Büyük beden model Tally Sharp, eleştirilere meydan okudu! “Kendini örtmelisin” dediler ama...

10.07.2022 14:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyük beden model Tally Sharp, sosyal medya kullanıcılarının kendisine yaptığı olumsuz eleştirilere meydan okudu. Beden pozitifliğini savunan Sharp, büyük beden kadınların kendilerine güvenmesi için sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla popüler oldu. Büyük beden kadınların fazla kilolarını örtmek için kapalı kıyafetler tercih etmesi gerektiğini reddeden Sharp, bikinili pozlarıyla kalıpları yıktı.

Büyük beden model Tally Sharp, eleştirilere meydan okudu! “Kendini örtmelisin” dediler ama...

Büyük beden model Tally Sharp, güzelliğin belirli kalıplar üzerinde yürütülmesine ve her kadının aynı beden ölçülerine sahip olmasının mümkün olmadığına dikkat çekerek sosyal medya paylaşımlarında beden pozitifliğini savunmaya başladı. 22 yaşındaki sosyal medya fenomeni fazla kiloları nedeniyle kendisini eleştirenlere sarı bikinili fotoğraflarıyla cevap verdi.

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“BU BÜYÜK BİR SAÇMALIK”

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TikTok hesabından yaptığı paylaşımda Sharp, “Büyük beden kadınların bikini giyemeyeceklerini söylüyorlar. Bu büyük bir saçmalık. Bikini giyin ve kendinizi denize atın” notunu ekleyerek kadınlara seslendi.

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Sarı bikinisini pembe gömlekle kontrast yaparak kombinleyen Sharp, sosyal meyda kullanıcılarının beğenisini topladı. Bir sosyal medya kullanıcısı Sharp’in gönderisine, “Herkes istediğini giyme hakkına sahiptir. Bu iyi göründüğü anlamına gelmez” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise fenomen ismin gönderisine, “Elbette istediğinizi giyebilirsiniz. Ancak bunu görmek zorunda değiliz. Örtün” yorumunu ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya bikini
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