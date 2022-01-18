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Büyük beden model Tess Holiday, insanlar ona inanmadığında anoreksiya ile mücadele ettiğini söyledi

18.01.2022 11:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

36 yaşındaki ABD'li Tess Holliday, 2021'de anoreksiya nervoza teşhisi konulduktan sonra hala hayatının perde arkasında yeme bozukluğu ile mücadele ettiğini itiraf etti. İnsanların kendisine inanmamasından şikayetçi olan Holliday, büyük beden model olarak ilham vermeye devam ederken bir yandan da yeme bozukluğuna dair ilginç detayları paylaştı.

Büyük beden model Tess Holiday, insanlar ona inanmadığında anoreksiya ile mücadele ettiğini söyledi

36 yaşındaki Tess Holiday kısa süre öncesinde büyük beden model olarak ünlenmeyi başardı. Sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine sahip olan Holliday, 2021'de anoreksiya nervoza teşhisi konulduktan sonra hayatındaki yeme bozukluğu alışkanlığına dair ilginç açıklamalarda bulundu. Beden pozitifliği savunucusu olan Holliday, yeme bozukluğunun temelinde 10 yaşındayken annesinin trajik bir şekilde vurulmasının yer aldığını söyledi.

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KATI DİYETLERDEN GEÇTİ

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Çocukluk dönemlerinde annesini kaybettikten sonra acısıyla başa çıkmak için yemek yemeye başladığını ifade eden Holliday, atıştırmalarını kendisini için sakladığını anlattı. Son 10 yılda kilosunu kontrol etmek için katı diyetlere yöneldiğini ifade eden Holliday, bazı günler kilo verebilmek için kendisini tamamen aç bıraktığını söyledi. Psikolojik olarak oldukça zorlandığı bir süreçten geçtiğini ve hayatının büyük bir bölümünde yemek yeme alışkanlığıyla mücadele ettiğini söyleyen Holliday, anoreksiya nervoza teşhisinin konulmasından sonra iyileşme sürecine girdiğini belirtti.

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