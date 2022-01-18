Büyük beden model Tess Holiday, insanlar ona inanmadığında anoreksiya ile mücadele ettiğini söyledi

36 yaşındaki Tess Holiday kısa süre öncesinde büyük beden model olarak ünlenmeyi başardı. Sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine sahip olan Holliday, 2021'de anoreksiya nervoza teşhisi konulduktan sonra hayatındaki yeme bozukluğu alışkanlığına dair ilginç açıklamalarda bulundu. Beden pozitifliği savunucusu olan Holliday, yeme bozukluğunun temelinde 10 yaşındayken annesinin trajik bir şekilde vurulmasının yer aldığını söyledi.

KATI DİYETLERDEN GEÇTİ

Çocukluk dönemlerinde annesini kaybettikten sonra acısıyla başa çıkmak için yemek yemeye başladığını ifade eden Holliday, atıştırmalarını kendisini için sakladığını anlattı. Son 10 yılda kilosunu kontrol etmek için katı diyetlere yöneldiğini ifade eden Holliday, bazı günler kilo verebilmek için kendisini tamamen aç bıraktığını söyledi. Psikolojik olarak oldukça zorlandığı bir süreçten geçtiğini ve hayatının büyük bir bölümünde yemek yeme alışkanlığıyla mücadele ettiğini söyleyen Holliday, anoreksiya nervoza teşhisinin konulmasından sonra iyileşme sürecine girdiğini belirtti.



