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Büyük beden model Isabel Nicholls Nall, eleştirilere göbeğini göstererek cevap verdi

26.10.2021 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyük beden manken olarak ünlenen Isabel Nicholls Nall, vücut pozitifliği paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Fazla kiloları nedeniyle kendisini eleştirenlere yeni bir vücut pozitifliği gönderisiyle cevap veren Nall, gururla kıvrımlarını sergiledi. Cadılar Bayramı’nın yaklaşmasıyla beraber Worcester’de yaşayan 22 yaşındaki Nall, göbeğini bal kabağına benzetti.

Büyük beden model Isabel Nicholls Nall, eleştirilere göbeğini göstererek cevap verdi

Worcester’de yaşayan 22 yaşındaki büyük beden modeli Isabel Nicholls Nall, vücut pozitifliği gönderileri sayesinde kısa sürede ünlendi. Sosyal medya hesabında yaklaşık 175 bin takipçisi bulunan Nall, olumsuz yorumlara aldırış etmeden bedenini ve kendisini sevdiğini dile getirdi. Turuncu mini bir elbise ile poz veren Nall, göbeğini bal kabağına benzeterek durumdan şikayetçi olmadığını dile getirdi.

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“DEDİKLERİNİ UMURSAMAYI BIRAKTIM”

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Büyük beden olan kişilerin fazla kilolarını gizlemek için bol kıyafetler giymesi gerektiğini düşünmediğini dile getiren Nall, “Herkesin ne düşündüğünü umursamayı bıraktığım ve yapmak istediğim şeyi yaptığım an, büyük bir takipçi kitlesi edindim ve tüm bu harika şeyleri yapmak zorunda kaldım” dedi.

İstediği kıyafeti giyebilme özgürlüğünün bulunduğundan söz eden Nall, sosyal medya hesabında sık sık iç çamaşırı ile pozlar veriyor. Özellikle çevrimiçi trollere atıfta bulunan Nall, "Nefret yorumlarını hemen siliyorum.” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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