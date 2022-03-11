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Büyük beden modeli kendisini 'iğrenç' diyerek eleştiren sosyal medya kullanıcılarına sert cevap verdi

11.03.2022 16:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avustralya’da yaşayan 23 yaşındaki büyük beden model Audrey Aura, hayranlarının alışılmadık isteklerini yerine getirdiği bir OnlyFans hesabına sahip. Beden ölçüleri nedeniyle kendisini iğrenç olarak niteleyen sosyal medya kullanıcılarının yorumlarına sert cevap veren Aura, ayda 38 bin dolar (yaklaşık 560 bin TL) kazandığını söyledi. Sosyal medyanın özgüvenini geliştirdiğini söyleyen Aura, kendisine yöneltilen ilginç istekleri ifşa etti.

Büyük beden modeli kendisini 'iğrenç' diyerek eleştiren sosyal medya kullanıcılarına sert cevap verdi

23 yaşındaki Audrey Aura, hayranlarının içeriğine erişmek için ona aylık bir miktar ödediği ve özel, kişiselleştirilmiş klipler için ekstra ödeme yapabildikleri abonelik sitesinde seksi fotoğraflar ve videolar paylaşıyor. Beden pozitifliği savunucusu olan isim, bedeninin ve fazla kilolarının farkında olduğunu ve toplumsal olarak güzellik algısının oluşturduğu kalıpları reddettiğini dile getirdi. Büyük beden modellik yapan Aura, hayranlarının fazla kilolarıyla empati yaparak kendi özgüvenlerini yükseltme şansı bulduğunu ve çoğunlukla dans videolarını izlemekten hoşlandıklarını dile getirdi.

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“BÜYÜK BEDEN KADINLARA İLGİ DUYUYORLAR”

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OnlyFans fenomeni sosyal medyadan yapılan sert eleştirileri ciddiye almadığını söyleyerek, “Sosyal medyada bana vücudumu kucaklama ve kendime daha fazla güvenme fırsatı verdi. Büyük beden kadınlara ilgi duyulduğunu görmek gözlerimi açtı” dedi.

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Hayranlarının karın ve bacaklarındaki yağları sallayarak dans ettiği videolar için özel istekte bulunduğunu ifade eden Aura, “Kesinlikle yaptığım en rahat şey değildi. Ancak bu durumdan fazlasıyla keyif aldım. Toplumun bizi tasvir ettiği gibi, büyük beden insanların her zaman iğrenç görülmediğini ve bizi güzel ve seksi gören insanlar olduğunu bilmek güçlendirici” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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