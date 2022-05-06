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Büyük beden OnlyFans fenomeni fazla kilolarını eleştirenlere jakuzide twerk yaptığı anlarla seslendi

06.05.2022 16:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyük beden OnlyFans modeli Georgia Rose, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla beden pozitifliğini savunuyor. Kadınların dış görünüşleri nedeniyle eleştirilmesini ve toplumsal güzellik kalıplarını reddettiğini söyleyen model, TikTok’tan olumsuz eleştirilere twerk yaptığı bir videosuyla cevap verdi.

Büyük beden OnlyFans fenomeni fazla kilolarını eleştirenlere jakuzide twerk yaptığı anlarla seslendi

TikTok’ta 29 bin takipçisi bulunan büyük beden OnlyFans fenomeni beden pozitifliği paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Beden ölçüleriyle gurur duyduğunu ve kendisini saklamadığını ifade eden Rose, paylaşımları sayesinde kısa sürede popüler olmuştu. Fenomen isim son olarak çiçekli mayosuyla jakuzide bir gönderisini yayınladı. Fazla kiloları nedeniyle eleştirilen model beden ölçülerini sergilediği paylaşımıyla takipçilerinden tam not aldı.

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SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

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Sosyal medya kullanıcıları Rose’in paylaşımına yorumları ve beğenileriyle destek oldu. En doğal halini takipçileriyle paylaştığı için övgü dolu yorumlar alan Rose’a bir kullanıcı, “Mayonuzu ve cesaretinizi çok sevdim” yorumuyla destek oldu. Bir diğer kullanıcısı ise “Çok benzer vücut ölçülerine sahibiz ve videolarınız beni iyileştiriyor” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tiktok
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