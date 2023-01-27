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Büyük beden sosyal medya fenomeni Olivia Messina, fazla kilolarını eleştirenlere sert çıktı! Kıyafet seçimi olay oldu

27.01.2023 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyadan beden pozitifliğine yönelik olarak yaptığı paylaşımları sayesinde dikkatleri üzerine çeken büyük beden sosyal medya fenomeni Olivia Messina, fazla kilolarını eleştirenler kıyafet seçimiyle cevap verdi. Yeşil rengi gömlek elbise tarzında bir kıyafet tercih eden Messina vücut hatlarını cesur bir şekilde gösterdi.

Büyük beden sosyal medya fenomeni Olivia Messina, fazla kilolarını eleştirenlere sert çıktı! Kıyafet seçimi olay oldu

Kanada’nın Toronto şehrinde yaşayan 27 yaşındaki büyük beden sosyal medya fenomeni beden pozitifliğine yönelik paylaşımları ve beden olumlamalarıyla ünlendi. Büyük beden kadınların kendilerini oldukları gibi sevmelerine yönelik ilham vermek istediğini belirten Messina, toplumsal olarak yaratılan moda kalıplarına resmen myedna okudu. Fenomen isim fazla kilolara sahip kadınların kilolarını örten bol kıyafetler giymesi gerektiği algısını yerle bir eden paylaşıma imza attı.

“İLHAM VERİCİ”

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Bir garaj kapısının önünde yeşil elbisesini siyah bir korse ve botla tamamlayan Messina gönderisine, “O bir insan yiyici” notunu ekledi. Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı.

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Bir sosyal medya kullanıcısı Messina’nın güzelliğini öven yorumlar yaparken gönderiye, “İlham verici” yorumunu ekledi. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise, “Gerçekten cesur bir adım” yorumunu yaptı.

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sosyal medya büyük beden

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