Büyük beden sosyal medya fenomeni Olivia Messina, fazla kilolarını eleştirenlere sert çıktı! Kıyafet seçimi olay oldu

Kanada’nın Toronto şehrinde yaşayan 27 yaşındaki büyük beden sosyal medya fenomeni beden pozitifliğine yönelik paylaşımları ve beden olumlamalarıyla ünlendi. Büyük beden kadınların kendilerini oldukları gibi sevmelerine yönelik ilham vermek istediğini belirten Messina, toplumsal olarak yaratılan moda kalıplarına resmen myedna okudu. Fenomen isim fazla kilolara sahip kadınların kilolarını örten bol kıyafetler giymesi gerektiği algısını yerle bir eden paylaşıma imza attı.

“İLHAM VERİCİ”

Bir garaj kapısının önünde yeşil elbisesini siyah bir korse ve botla tamamlayan Messina gönderisine, “O bir insan yiyici” notunu ekledi. Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı.

Bir sosyal medya kullanıcısı Messina’nın güzelliğini öven yorumlar yaparken gönderiye, “İlham verici” yorumunu ekledi. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise, “Gerçekten cesur bir adım” yorumunu yaptı.