Büyük yüzleşme! Katledilen Ukraynalı sivilin eşi sordu: ''Ne hissettin?''

28 Şubat'ta Ukrayna'nın kuzeydoğusundaki Chupakhivka köyünde 62 yaşındaki Oleksandr Shelipov'u öldürmekten suçlu bulunan 21 yaşındaki bir Rus askeri Vadim Shishimarin suçunu itiraf etmişti. Genç adam Cuma günü gerçekleşen mahkemede, öldürdüğü yaşlı adamın eşi Kateryna Shelipova ile yüzleşti.

''NE HİSSETTİN?''

Shelipova genç adama "Kocamı öldürdüğünde ne hissettin?" diye sordu. Shishimarin ise suçunu kabul ettiğini ve affedemeyeceğini bilse de kendisinden af dilediğini söyledi. Shelipova "Söylesene, siz Ruslar neden buraya geldiniz? Bizi korumak için mi?" diye sordu. "Bizi kimden korudunuz? Beni öldürdüğün kocamdan mı korudun?" diyerek genç adama çıkıştı. Genç asker ise sessiz kaldı.

BAŞTA EMRE İTAAT ETMEDİ

Shishimarin, ilk başta komutanının silahsız sivili vurma emrine itaatsizlik ettiğini, ancak başka bir subay tarafından tekrar zorlandığında emri takip etmekten başka seçeneği olmadığını söyledi. Subayın cep telefonuyla konuşan Ukraynalı adamın yerlerini Ukrayna kuvvetlerine söyleyebileceği konusunda ısrar ettiğini ekledi.

''ÖMÜR BOYU HAPİS YATMALI''

Shelipova mahkemeye Shishimarin'in kocasını öldürdüğü için ömür boyu hapis cezasını hak ettiğini söyledi, ancak Mariupol'daki Azovstal çelik fabrikalarının teslim olan Ukraynalı savunucuları için Rusya ile olası bir mahkum takasının bir parçası olarak takas edilmesinin umurunda olmayacağını da sözlerine ekledi.

SAVCI MÜEBBET İSTEDİ

Shishimarin'in mahkeme tarafından atanan avukatı Victor Ovsyanikov, Pazartesi günü bir karar beklendiğini söyledi. Savcı, Shishimarin için ömür boyu hapis cezası istedi.



