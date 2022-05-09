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Rus askerleri tarafından canice katledilmişti! Ailesi acı içinde anlattı

09.05.2022 12:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya-Ukrayna savaşında işgalin ilk günlerinde Buça'da kaybolan 23 yaşındaki Karina Yershova’nın cansız bedenine haftalarca süren aramaların ardından ulaşılmıştı. Genç kadının vücudunda işkence ve tecavüz izlerine rastlandığı açıklanmış, ailesi kahrolmuştu. Ebeveynleri, verdikleri bir röportajda gözyaşları içinde kızlarının gördüğü işkencenin detaylarını anlattı.

Rusya-Ukrayna savaşında Buça'da katledilen sivillerden biri olan Karina Yershova'nın ölümü büyük gündem olmuştu. Uzun süren aramaların ardından cesedi bulunan ve korkunç işkencelere maruz kaldığı iddia edilen genç kadının ailesi verdikleri bir röportajda işkencenin detaylarını anlattılar.

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AYRINTILAR KORKUNÇTU

22 yaşındaki Karina'nın cesedi bir evin bahçesinde bulunmuştu. Polis, ailesine Karina'nın öldürüldüğünü ve işkence gördüğünü söyledi ancak çok korkunç oldukları için tüm ayrıntıları açıklamadı. Genç kadının tecavüze uğradığı başından vurulduğu ve sonra bir evin arka bahçesine atıldığı söylendi.

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SAVAŞMIŞ AMA BAŞARAMAMIŞ

karşna

Ailesi, hayatta kalmak için çabalarken birliklere karşı umutsuzca "savaşmaya" çalıştığına inanıyor. Annesinin söylediğine göre cesur genç kadın , bacağına isabet eden kurşun yarasının kanamasını durdurmak için turnike yapmayı bile başarmıştı.

En son bir komşusu tarafından dairesinin dışındaki merdivenlerde canlı olarak görülen genç kadının birçok yarası vardı. Tırnakları sökülmüş haldeydi ve birçok kez vurulmuştu. Cesedinin kafasının neredeyse yarısının kayıp olduğu iddia edildi.

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ÜZGÜN VE ÖFKELİLER

Şimdi annesi Olena ve üvey babası Andrii Dereko, tek kızlarının korkunç cinayetine dair duydukları keder ve öfkeyi paylaştılar. Üniversite için para biriktirirken yerel bir suşi barı işleten Karina'nın annesi, kızının yaşamayı çok istediğini söylerken gözyaşlarına boğuldu.


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