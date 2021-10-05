Büyükanne ve büyükbaba oldular! Yaşlarına inanamayacaksınız

17 yaşında ilk kızını doğuran Jenni, 16 yaşındaki kızı Charmaine’nin hamile olduğunu söylediğinde ilk etapta şaşkınlık yaşadığını dile getirdi. Eşi Richard ile beraber kızını desteklemeye karar verdiklerini söyleyen Jenni, “Genç yaşta büyükanne olmaktan mutluluk duyuyorum. Torunumun ismini ben ve eşim birlikte seçtik. Zaten dışarıda gördüklerinde bizim çocuğumuz zannediyorlar” dedi.

“BU DURUM ARAMIZDAKİ BAĞI GÜÇLENDİRDİ”

İlk doğumundan sonra şu an 13 ve 10 yaşlarında bulunan iki çocuğu daha olduğunu dile getiren Jenni, kızının hamile olduğunu öğrendiği anda büyük bir kararsızlık yaşadığını anlattı. Jenni doğum sürecin hakkında, “Ben küçük yaşta hamile kalmıştım. Çocuğumu tek başına büyütmek zorunda kaldım. Kızıma ‘Bu senin bedenin senin kararın’ dedim. Her durumda onun yanında olacağımı belirttim” ifadelerini kullandı.



