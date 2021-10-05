Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Büyükanne ve büyükbaba oldular! Yaşlarına inanamayacaksınız

Büyükanne ve büyükbaba oldular! Yaşlarına inanamayacaksınız

05.10.2021 11:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birleşik Krallık’ta yaşayan 34 yaşındaki Jenni Medlam ve 35 yaşındaki eşi Richard, torunlarının doğumuyla beraber 30’lu yaşlarında büyükanne ve büyükbaba oldular. Torunlarıyla beraber fotoğraflarını paylaştıklarında ise çoğu kişi onların çocuğu olduğunu zannediyor. Çift bu durumdan mutlu olduklarını dile getiriyor.

Büyükanne ve büyükbaba oldular! Yaşlarına inanamayacaksınız

17 yaşında ilk kızını doğuran Jenni, 16 yaşındaki kızı Charmaine’nin hamile olduğunu söylediğinde ilk etapta şaşkınlık yaşadığını dile getirdi. Eşi Richard ile beraber kızını desteklemeye karar verdiklerini söyleyen Jenni, “Genç yaşta büyükanne olmaktan mutluluk duyuyorum. Torunumun ismini ben ve eşim birlikte seçtik. Zaten dışarıda gördüklerinde bizim çocuğumuz zannediyorlar” dedi.

“BU DURUM ARAMIZDAKİ BAĞI GÜÇLENDİRDİ”

1

İlk doğumundan sonra şu an 13 ve 10 yaşlarında bulunan iki çocuğu daha olduğunu dile getiren Jenni, kızının hamile olduğunu öğrendiği anda büyük bir kararsızlık yaşadığını anlattı. Jenni doğum sürecin hakkında, “Ben küçük yaşta hamile kalmıştım. Çocuğumu tek başına büyütmek zorunda kaldım. Kızıma ‘Bu senin bedenin senin kararın’ dedim. Her durumda onun yanında olacağımı belirttim” ifadelerini kullandı.

300 yaşında olduğu iddia edilen dünyanın en yaşlı kadınının videosu sosyal medyada gündem yarattı300 yaşında olduğu iddia edilen dünyanın en yaşlı kadınının videosu sosyal medyada gündem yarattı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünyanın en takıntılı ikizleri! Aynı olmak için her şeyi kontrol ediyorlarDünyanın en takıntılı ikizleri! Aynı olmak için her şeyi kontrol ediyorlar
Koronavirüs hastasının hayata 'mucize' dönüşü: Çok pişmanımKoronavirüs hastasının hayata 'mucize' dönüşü: Çok pişmanım
4 Ekim reyting sonuçları! 4 Ekim reyting sonuçları!
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Eşinin, annesi ve kardeşiyle beraber olmasına izin veriyor

Eşinin, annesi ve kardeşiyle beraber olmasına izin veriyor

Mayalar’dan sonra Vikingler! Dünyanın sonu için tarih verdiler

Mayalar’dan sonra Vikingler! Dünyanın sonu için tarih verdiler

En büyük vajinaya sahip olmak istiyordu! İtirafı şaşırttı

En büyük vajinaya sahip olmak istiyordu! İtirafı şaşırttı

Takipçilerini ifşa etti! Müstehcen fotoğraflar...

Takipçilerini ifşa etti! Müstehcen fotoğraflar...

İlginizi Çekebilir

Aragorn değil Wolverine olacaktı

Aragorn değil Wolverine olacaktı

Simpsonlar yine bildi! Bu kehaneti de tuttu

Simpsonlar yine bildi! Bu kehaneti de tuttu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Şok kehanet! İnsanlığın sonu için tarih vermiş!

Şok kehanet! İnsanlığın sonu için tarih vermiş!

Ejderha olmak için servet harcadı! Artık penisini istemiyor

Ejderha olmak için servet harcadı! Artık penisini istemiyor

Sosyal medya onu konuşuyor! Yaşına inanamayacaksınız

Sosyal medya onu konuşuyor! Yaşına inanamayacaksınız

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.