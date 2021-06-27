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Büyükçekmece Gölü'nde korkutan görüntü! Rengi değişti, balıklar kıyıya vurdu

27.06.2021 12:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da bulunan Büyükçekmece Gölü'nün deniz ile arasında kalan bölgesinin kirlilik nedeniyle rengi değişti. Çok sayıda ölü balık kıyıya vurdu.

Büyükçekmece Gölü'nde korkutan görüntü! Rengi değişti, balıklar kıyıya vurdu

Büyükçekmece Gölü'nün Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü tarafında olan kısmının rengi değişti. Çevresine yoğun bir kötü koku yayan gölde ayrıca balık ölümleri meydana geldi. Cuma günü itibariyle görülmeye başlayan ölen balıkların bir kısmı kıyılara vurdu.

"İLK DEFA BÖYLE BİR PİSLİKLE KARŞILAŞTIK"

Kötü kokudan rahatsız olan çevre sakinleri de uzun zamandır toplu balık ölümlerinin yaşanmadığını söyledi. 12 yıldır Büyükçekmece'de yaşayan Hüseyin İnan, “2009 yılından bu yana Büyükçekmece'de yaşıyorum. İlk defa böyle bir pislikle karşılaştık. Sadece balıklar değil bir sürü canlı ölmüş. Her hafta buraya gelip ekmek atıyorum balıklar, ördekler yesin diye. Hiçbir şey ekmeği yemedi. Demek ki öyle bir seviyeye gelmiş ki hiçbir canlı yaşamıyor. Bir hafta önce geldiğimde böyle bir şey yoktu. Artık sadece yetkililer de değil bütün vatandaşların önlemini alması lazım. Artık denizlere çöp atmayalım" dedi.

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Kaynak: DHA

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