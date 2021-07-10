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Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı

10.07.2021 07:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suudi Arabistan Krallığı'na ve Eritre Devleti'ne yapılan büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı

Yayımlanan karara göre; Suudi Arabistan Krallığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Erdoğan Kök, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince merkeze alındı. Kök'ün yerine ise Suudi Arabistan Krallığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne Fatih Ulusoy atandı.

Kararda, Eritre Devleti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince Ahmet Demirok'un atandığı belirtildi.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan
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