Buz Devri 3 Dinazorların Şafağı filmi konusu nedir? Buz Devri 3 Dinazorların Şafağı oyuncuları kimler? 2 Temmuz Kanal D yayın akışı

Buz Devri 3 filminin konusu ve oyuncuları, ne zaman çekildiği araştırılıyor. Yönetmenliğini Carlos Saldanha'nın üstlendiği film, yayınlandığı dönemde büyük bir ilgi gördü. Dünya genelinde Ice Age 3 olarak bilinen Buz Devri 3 Dinazorların Şafağı filmi bu akşam saat 20:00'de Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak. İşte
Dinozorlar her yerde! Ice Age'in yeni filminde dinozorlar kendini gösteriyor. Kaplanlara, avcılara, eriyen buzullara kafa tutan kahramanlarımız bu sefer dinozorlarla çetin bir mücadeleye girmek zorunda kalıyor. Film dinozorların her zaman yaşadığını, buzun erimesiyle ortaya çıktıkları bir paralel evrende geçiyor.
Filmin maskotu olan fare Scrat her zaman olduğu gibi yine cevizinin peşine düşerek izleyicilere kahkahalar attırıyor. Sid, Manny ve Diego'ya ikinci bölümde yer alan Ellie ve fareler, bu bölümde de başrollerde yer alıyor.
Ray Romano- Manny: Ali Poyrazoğlu
John Leguizamo- Sid: Yekta Kopan
Denis Leary – Diego: Haluk Bilginer
Seann William Scott – Crash: Umut Tabak
Josh Peck – Eddie: Ahmet Taşar
Queen Latifah – Ellie: Ayça Bingöl
Simon Pegg – Buck: Altan Erkekli
Carlos Saldanha – Yavru Dino: Aslı Tandoğan
07:00 Yabancı Damat
09:20 Set Ekstra
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Arda’nın Mutfağı
13:00 Arda ile Omuz Omuza
14:00 Görgüsüzler
16:00 Çetin Ceviz 2
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Buz Devri 3: Dinazorların Şafağı
21:45 Buz Devri 3: Dinazorların Şafağı
23:45 Çember: Sırlar Apartmanı