Buz Devri 3 Dinazorların Şafağı filmi konusu nedir? Buz Devri 3 Dinazorların Şafağı oyuncuları kimler? 2 Temmuz Kanal D yayın akışı

Buz Devri 3 filminin konusu ve oyuncuları, ne zaman çekildiği araştırılıyor. Yönetmenliğini Carlos Saldanha'nın üstlendiği film, yayınlandığı dönemde büyük bir ilgi gördü. Dünya genelinde Ice Age 3 olarak bilinen Buz Devri 3 Dinazorların Şafağı filmi bu akşam saat 20:00'de Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak. İşte

BUZ DEVRİ 3: DİNOZORLARIN ŞAFAĞI FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Dinozorlar her yerde! Ice Age'in yeni filminde dinozorlar kendini gösteriyor. Kaplanlara, avcılara, eriyen buzullara kafa tutan kahramanlarımız bu sefer dinozorlarla çetin bir mücadeleye girmek zorunda kalıyor. Film dinozorların her zaman yaşadığını, buzun erimesiyle ortaya çıktıkları bir paralel evrende geçiyor.

Filmin maskotu olan fare Scrat her zaman olduğu gibi yine cevizinin peşine düşerek izleyicilere kahkahalar attırıyor. Sid, Manny ve Diego'ya ikinci bölümde yer alan Ellie ve fareler, bu bölümde de başrollerde yer alıyor.

BUZ DEVRİ 3: DİNOZORLARIN ŞAFAĞI SESLENDİRME KADROSU

Ray Romano- Manny: Ali Poyrazoğlu

John Leguizamo- Sid: Yekta Kopan

Denis Leary – Diego: Haluk Bilginer

Seann William Scott – Crash: Umut Tabak

Josh Peck – Eddie: Ahmet Taşar

Queen Latifah – Ellie: Ayça Bingöl

Simon Pegg – Buck: Altan Erkekli

Carlos Saldanha – Yavru Dino: Aslı Tandoğan

2 TEMMUZ KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

09:20 Set Ekstra

09:45 Magazin D Pazar

13:00 Arda’nın Mutfağı

13:00 Arda ile Omuz Omuza

14:00 Görgüsüzler

16:00 Çetin Ceviz 2

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Buz Devri 3: Dinazorların Şafağı

21:45 Buz Devri 3: Dinazorların Şafağı

23:45 Çember: Sırlar Apartmanı

