Buzdağı kıyıya kadar geldi! Görenler cep telefonuna sarıldı... Bir gören bir daha baktı

Kanada’nın Newfoundland eyaletinin Ferryland bölgesinde zaman zaman Grönland’den kopup gelen buzdağı parçaları görülüyor. Ancak son olarak Ferryland’ta görülen yaklaşık 45 metre uzunluğundaki buzdağı şimdiye kadar bölgeye gelen en büyük parça olarak kayıtlara geçti. Kasaba halkı buzdağını görüntüleyebilmek için adeta birbirleriyle yarıştı.

BİNLERCE YILLIK

Kanada'nın en doğudaki eyaleti olan Newfoundland ve Labrador'un doğu kıyısı boyunca kıvrılan bir su parçası olan Iceberg Alley’de sıklıkla buzdağı parçalarına rastlanıyor. Son olarak kıyıya kadar yaklaşan binlerce yıllık bir buzdağının görüntüsü sosyal medyada gündem yaratmayı başardı.