Vegan sosyal medya fenomeni Zhanna Samsova’nın açlıktan öldüğü iddia edilmişti! Son paylaşımı çok konuşuldu

Vegan beslenmeyi teşvik edeek milyonlarca izlenmeye ulaşan Zhanna D'Art olarak da tanınan sosyal medya fenomeni, Güneydoğu Asya turunda hastanede tedavi gördüğü sırada 21 Temmuz’da hayatını kaybetti. Son 7 yıl boyunca sadece çiğ egzotik meyvelerle beslenen vegan fenomen Samsonova’nın ölmeden önce sosyal medyadan yaptığı paylaşım çok konuşuldu.

“HAYAT ANLAMSIZ”

Vegan beslenme rutini sayesinde kısa sürede fenomene dönüşen 39 yaşındaki Zhana Samsova 21 Temmuz’da hayatını kaybetmeden önce Instagram hesabından yaptığı son paylaşımda bir selfie yayınlayarak “Hayat anlamsız ama anlamsız olduğunu kabul ettiğiniz sürece yaşamaya değer” notunu ekledi. Rus fenomenin resmi ölüm nedeni ise henüz açıklanmadı.

ARKADAŞLARI ENDİŞELENİYORDU

Zhanna D'Art olarak bilinen influencer, daha önce dört yıl boyunca nasıl sadece meyve, ayçiçeği tohumu filizi, smoothie ve meyve suları yediğini ve içtiğini açıklamıştı. Yere basına konuşan bir arkadaşı ise fenomen ismin bitkin göründüğünü söyleyerek, “Sri Lanka’da çok bitkin görünüyordu. Onun bir kat üstünde yaşıyordum ve her gün sabaharı uyanarak onun cansız bedenini bulmaktan korkuyordum. Onu tedavi olması için ikna etmeye çalıştım ama olmadı” dedi.