Mynet Trend

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Trend Haber
    4. Mide bulandıran görüntüler! Sosyal medyada infial yarattı... Çıplak halde zeytin tankının içine girip böyle sepetledi

    Mide bulandıran görüntüler! Sosyal medyada infial yarattı... Çıplak halde zeytin tankının içine girip böyle sepetledi

    29.07.2023 15:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    TikTok’ta ortaya çıkan yeşil zeytinin sepetlendiği anlarda çekilen görüntüler infial yarattı. İsmi açıklanmayan bir kişinin çıplak bir halde tankın içine girerek zeytinleri sepetlediği anlar sosyal medyada eleştiri oklarının hedefi oldu.

    Manisa’da çekildiği iddia edilen ve TikTok’tan paylaşılan görüntüler tepkilere neden oldu. İsmi açıklanmayan bir kişinin yeşil zeytin tankının içine girerek kendisine verilen boş sepetleri doldurduğu anlar saniye saniye çekilerek sosyal medyadan paylaşıldı. O anlarda tankın içindeki kişinin çıplak olması büyük tepki topladı.

    SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

    kapak2

    Sosyal medyada kısa sürede binlerce izlenmeye ulaşan görüntüler tepkilere neden oldu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Artık zeytin yiyemeyeceğim” yorumunu yaptı. Bir diğer sosyal medya kullanıcı ise, “Gerçekten iğrenç” yorumunu ekledi.

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Görenler gerçek zannetti! Fiyatı dudak uçuklattıGörenler gerçek zannetti! Fiyatı dudak uçuklattı
    Canlı yayında zor anlar! Köpeği kucağına çıkıp bir anda...Canlı yayında zor anlar! Köpeği kucağına çıkıp bir anda...
    Kasanın önünde dakikalarca bekledi! Kıyafet seçimi tepkilere neden olduKasanın önünde dakikalarca bekledi! Kıyafet seçimi tepkilere neden oldu
    Anahtar Kelimeler:
    zeytin tiktok

    En Çok Okunan Trend Haberler

    Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

    Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

    İlginizi Çekebilir

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Başı kesilerek öldürülmüştü! Mezarı açıp kesik başı çaldılar

    Başı kesilerek öldürülmüştü! Mezarı açıp kesik başı çaldılar

    Hem rahat hissedin hem tarz görünün! Adidas ayakkabıda fırsat

    Hem rahat hissedin hem tarz görünün! Adidas ayakkabıda fırsat

    Ukraynalı kadından İstanbullulara pankart! Bir gören bir daha baktı

    Ukraynalı kadından İstanbullulara pankart! Bir gören bir daha baktı

    Adını daha önce hiç duymadığı bir adamdan miras kaldı

    Adını daha önce hiç duymadığı bir adamdan miras kaldı

    Çok satanlarda zirvede, tasarım ödüllü airfryerda kaçırılmayacak indirim

    Çok satanlarda zirvede, tasarım ödüllü airfryerda kaçırılmayacak indirim

    Geri Dön

    En Çok Aranan Haberler

    Uygulamada Aç
    Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.