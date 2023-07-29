Mide bulandıran görüntüler! Sosyal medyada infial yarattı... Çıplak halde zeytin tankının içine girip böyle sepetledi

Manisa’da çekildiği iddia edilen ve TikTok’tan paylaşılan görüntüler tepkilere neden oldu. İsmi açıklanmayan bir kişinin yeşil zeytin tankının içine girerek kendisine verilen boş sepetleri doldurduğu anlar saniye saniye çekilerek sosyal medyadan paylaşıldı. O anlarda tankın içindeki kişinin çıplak olması büyük tepki topladı.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Sosyal medyada kısa sürede binlerce izlenmeye ulaşan görüntüler tepkilere neden oldu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Artık zeytin yiyemeyeceğim” yorumunu yaptı. Bir diğer sosyal medya kullanıcı ise, “Gerçekten iğrenç” yorumunu ekledi.

