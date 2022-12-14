Buzluktan çıkan yiyecekleri hızlıca çözdürmenin yolu çok basit!

Dondurucu et, balık ve mevsimsel gıdaların saklanmasında oldukça etkili sonuçlar sağlıyor. Gıdaların uzun süre bozulmadan muhafaza edilmesinde yardımcı oluyor. Ancak yemek yaparken dondurucudaki gıdaların çözünmesini beklemek can sıkıcı olabiliyor. Bu sorunu çözmenin yolu mutfak sırları arasında bulunuyor. Gıdaları hızlıcı çözdürmek için aşağıdaki yöntemleri deneyebilirsiniz.
SOĞUK SU İÇERİSİNDE ÇÖZDÜRMEK
- Yiyeceklerinizi sızdırmaz bir plastik torbaya koyun. Buzdolabınızın kapağını elinizde plastik poşetle açın. Dondurulmuş yiyecekleri, yiyeceklerinize rahatça sığacak şekilde kapatılabilir bir plastik torbaya koyun. Aynı anda birden fazla parçayı çözmek isterseniz birden fazla plastik poşet kullanabilirsiniz. Yiyecekleri dondurucudan çıkarırsanız ve bunu tezgah üzerinde yaparsanız, torbaya bakteri bulaştırabilirsiniz, bu nedenle yiyeceklerinizi güvende tutmak için bunu dondurucuda yapın.
- İdeal olarak, yiyeceklerinizi hava geçirmez bir plastik torbada dondurursunuz ve bunu yapmanız gerekmez. Yine de alüminyum folyoda sakladıysanız, folyoyu çıkarıp bir torbaya koymanız gerekir.
- Torbayı büyük bir kaba koyun ve soğuk musluk suyuyla doldurun. Dolabınızdan büyük bir cam veya metal kase alın. Kap, yemeğinizi suya tamamen batıracak kadar büyük olmalıdır. Dondurulmuş gıda parçanızı kasenin altına yerleştirin. Lavabonuzun suyunu mümkün olan en soğuk ayarda açın ve kaseyi suyla doldurun.
- Yemeğinizi soğuk suda 2-3 saat çözdürün. Kaseniz suyla dolduğunda, yemeğinizi suya batırın. Kaseyi lavabonuzda veya tezgahınızda bırakın. Yemeğinizin boyutu, türü ve yoğunluğu, çözülmesinin ne kadar süreceğini belirleyecektir.
- Daha küçük gıda maddelerinin çözülüp çözülmediğini onlara dokunarak anlayabilirsiniz.
- Isınmasını önlemek için suyu her 30 dakikada bir değiştirin. Yiyecekleri soğuk suda çözerken amaç, suyu oda sıcaklığından önemli ölçüde daha soğuk tutmaktır, böylece yiyeceklerde tehlikeli bakteriler üremez.
MİKRODALGA FIRINDA ÇÖZDÜRMEK
- Yiyeceklerinizi ambalajından çıkarın ve mikrodalgaya dayanıklı bir tabağa koyun.
- Bu yöntem ekmek, dondurulmuş erişte, et suyu, meyve ve sebzelerle çalışır. Dondurulmuş et mikrodalgada gerçekten eşit olmayan bir şekilde çözülme eğiliminde olduğundan, et için en iyi yöntem değildir.
- Özel bir buz çözme düğmesi olan ürünler için uygun ağırlıkta buz çözme ayarını kullanın. Çözdüğünüz yiyeceğin mikrodalgada özel bir düğmesi varsa, "buz çözme" üzerine tıklayın ve ardından ilgili düğmeye basın
- 2-3 dakika boyunca orta ısıda buz çözdürün.
- Bunu yapmak büyük ölçüde bir deneme yanılma sürecidir. Ne zaman çözüldüğünü belirlemek ve ek pişirme sürelerini tahmin etmek için yiyeceği ters çevirirken veya mikrodalgada parçalara ayırırken dikkatlice incelemeniz gerekir.
- Ara ara kontrol edin.
- Yemeğinizi mikrodalgada çözüldükten hemen sonra pişirin.
SICAK SUDA ÇÖZDÜRMEK
- Büyük bir kaseyi sıcak suyla doldurun. Dolaptan büyük bir cam veya seramik kase alın. Suyu en sıcak ayarda musluğunuza çevirin ve tamamen ısınması için 1-2 dakika verin.
- Bu yöntem, olası seçenekler arasında en riskli olanıdır, çünkü su soğudukça etinizin dış yüzeylerinde bakteri üreyebilir. Düzgün yapılırsa, yine de tamamen güvenlidir.
- Etinizi sızdırmaz plastik bir torbaya koyun. Etinizi sızdırmaz bir plastik torbada sakladıysanız, hava geçirmez olduğu sürece ambalajı değiştirme konusunda endişelenmenize gerek yoktur. Folyo veya yağlı kağıtta sakladıysanız, dondurucunuza büyük bir plastik torba alın ve kapıyı açın. Dondurucuya etinizi plastik poşete koyun ve ağzını kapatın.
- Eti daha dondurucudayken çantanıza koymak, odanızdan oda sıcaklığındaki havanın torbaya girmemesini sağlayacaktır.
- Etinizi suya daldırın ve oluklu bir kaşıkla tartın. Plastik torbanızı suya koyun. Kasenin dibine itmek için oluklu bir kaşık kullanın. Torba suyun yüzeyine çıkarsa, torbanın üst kısmını biraz açın. Fazla havayı dışarı atmak için torbanın altını sıkın ve ardından torbayı kapatın.
- Kaşıkla karıştırın.
- 10-15 dakika sonra etinizi çıkarın ve hemen pişirin. Etiniz çözülmüş gibi göründüğünde, kaseden çıkarın. Herhangi bir bakteri üremeye başlamadan önce fırına, mikrodalga fırına veya ocakta hızlı bir şekilde çalışın.
DİKKAT ETMENİZ GEREKEN UNSURLAR
- Öncelikle dondurucudan çıkarıp çözdürdüğünüz yiyecekleri hemen pişirmelisiniz.
- Eğer yeni çözdürdüğünüz gıdayı pişirmekten vazgeçtiyseniz tekrar dondurmamalısınız. Bu durumda tavada kavurup haşlayıp veya pişirip dondurucuya koyabilirsiniz.
- Dondurma yöntemi olarak mikrodalga kullandıysanız, mikrodalgada gıdalarınızı uzun süre bekletmemelisiniz. Çünkü haddinden fazla beklediğinde gıdanın üst tabakası bakteri oluşturur. Bu da gıda zehirlenmelerine davetiye çıkarır.
- Gıdalarınızın daha çabuk çözülmesini istiyorsanız ince tabakalar halinde dondurucuya yerleştirmelisiniz. Böylece uyguladığınız çözdürme yöntemlerinden daha iyi sonuçlar alabilirsiniz.