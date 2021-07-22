Caddebostan Sahili'nde lüks otomobiliyle kaza yapan sürücü kaçtı

Kaza, saat 04.30 sıralarında Kadıköy Suadiye Mahallesi Çetin Emeç Bulvarı, Maltepe istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, lüks otomobil, aşırı hızlı olması nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle kaldırıma savrulan otomobil çimenlik alanda durabildi. Otomobilden çıkan sürücü olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine kaza yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazada hasar gören otomobil, bulunduğu yerden çekici yardımıyla otoparka çekildi. Polis kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

(DHA)

