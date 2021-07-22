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  4. Caddebostan Sahili'nde lüks otomobiliyle kaza yapan sürücü kaçtı

Caddebostan Sahili'nde lüks otomobiliyle kaza yapan sürücü kaçtı

22.07.2021 07:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadıköy Caddebostan Sahili'nde aşırı süratli olduğu iddia edilen otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarına savruldu. Kaza yapan sürücü olay yerinden kaçarken, lüks otomobilde hasar meydana geldi.

Caddebostan Sahili'nde lüks otomobiliyle kaza yapan sürücü kaçtı

Kaza, saat 04.30 sıralarında Kadıköy Suadiye Mahallesi Çetin Emeç Bulvarı, Maltepe istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, lüks otomobil, aşırı hızlı olması nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle kaldırıma savrulan otomobil çimenlik alanda durabildi. Otomobilden çıkan sürücü olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine kaza yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazada hasar gören otomobil, bulunduğu yerden çekici yardımıyla otoparka çekildi. Polis kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası
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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Alkollü işlemi yapılmalı
alkol var kasko karsilamaz kacarsam baskasini bulurum kaskodan yaptiririm
alkolü olduğu için kaçtı

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