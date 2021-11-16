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Çadırlarının önünde oynarken kayboldu! Yörük kızı Müslüme'nin kaybında 7. gün

16.11.2021 10:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'in Gülnar ilçesinde konargöçer yaşam sürdüren Yörük ailenin 2,5 yaşındaki kızı Müslüme'nin çadırlarının önünde bisikletiyle oynarken kaybolması sonucu başlatılan arama çalışmasında 7. güne girildi. Karadan birçok ekip küçük Müslüme'yi ararken, havadan da termal kameralı dronelerle arama çalışması yapılıyor.

Çadırlarının önünde oynarken kayboldu! Yörük kızı Müslüme'nin kaybında 7. gün

Edinilen bilgiye göre, konargöçer yaşam sürdüren Sarıkeçili Yörükler, Konya Bozkır bölgesinden kışı geçirmek için Mersin'in Gülnar ilçesi Yanışlı bölgesine geldi.

Burada geçtiğimiz Çarşamba günü çadır kuran 7 çocuklu Mehmet ve Selvi Yağal ailesinin 2,5 yaşındaki kızı Müslüme aynı gün saat 17.00 sırlarında bisikletiyle oynarken ortadan kayboldu. Aile ve çevredekilerin yaptığı aramada bulunamayan küçük kız için haber verilmesi üzerine jandarma, itfaiye, AKUT, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi.

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ARAMA ÇALIŞMALARINDA 7. GÜNE GİRİLDİ

Bölgede süren arama çalışmalarında 7. güne girildi. 200 kişiden oluşan ekip, vadi, orman ve dağlık alanda arama çalışmasını sürdürürken, iz takip ve kokuya duyarlı köpeklerden destek alınmaya devam edildi. Havadan da termal kameralı dronelerle şu ana kadar 10 kilometrelik alan tarandı.

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Öte yandan, ekiplerin her türlü detayı atlamadan titiz bir şekilde ele alıp değerlendirdiği belirtildi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Mersin
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