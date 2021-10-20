Caferbey köylüleri katı atık tesisine karşı ayakta

Caferbey Köyü'nde büyükşehir belediyesi tarafından yapılması planlanan katı atık transfer istasyonu tepkiye neden oldu.

Caferbey köylüleri bugün kent meydanında köylerinde yapılmak istenen katı atık tesisine karşı bir araya gelerek eylem yaptı. Köylüler, çöp transfer istasyonuna değil, yapılacağı yere karşı olduklarını belirtti.

KATI ATIK TESİSİNE TEPKİ BÜYÜYOR

2018 yılında gündeme gelen ancak yapılmayan katı atık transfer istasyonu, tekrar gündeme geldi. Caferbey Köyü’nün mera alanı üzerinde, köye 200 metre mesafede planlanan proje Manisa Valiliği, büyükşehir belediyesi ve Salihli Belediyesi’nin onayından geçti. Birkaç yıldır iddia aşamasında kalan proje, Caferbey köylülerini tedirgin ediyordu. Yaklaşık bir ay önce özel bir şirketin proje alanına konteynırlarını getirmesi üzerine tepkiler büyüdü. Köylülerle birlikte sürece dahil olan Salihli Çevre Derneği, projenin ÇED sürecine tabi tutulmadan işletilmeye çalıştığı bilgisini edindi. Projeyi ise Manisa Büyükşehir bünyesindeki şirketlerden biri olan SİPİL A.Ş. yürütecek.

CAFERBEY KÖYLÜLERİNDEN BELEDİYE BAŞKANINA: SÖZÜNÜZÜ TUTUN

Köyün içme kullanma ve tarımsal sulama sondajlarının bulunduğu bölgede katı atık tesisini kabul etmeyen köylüler, projenin durdurulmasını ve tesisin köylerinde yapılmamasını istedi. Salihli Çevre Derneği Başkanı Seçil Ege Değerli de köylülerle birlikte, valiliğin kararına karşı Manisa İdare Mahkemesi’nde yürütmeyi durdurma davası açtıklarını söyledi. Caferbey Köyü’nde yapılacak tesisin tarımsal faaliyet açısından da tehdit barındırdığını ifade eden Değerli, "Köy halkı ve Salihli Çevre Derneği olarak, köylülerin sesini duyurmak için bir araya geldik. Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Salihli Belediyesi’ne sesleniyoruz. Bu projeden vazgeçin" dedi. Caferbey köylüleri de meydanda söz aldı, en son yapılan yerel seçim öncesinde şu an görevde olan belediye başkanının köye böyle bir tesis kurulmayacağı yönünde verdiği sözü hatırlatarak, sözün tutulmasını istedi.

