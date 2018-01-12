MAGAZİN

Çağan Irmak imzalı Gülizar dizisinin yayın tarihi belli oldu

DİZİ HABERLERİ | 12.01.2018 22:33 | Son Güncelleme 8 saat önce

Başrollerini Farah Zeynep Abdullah, Berk Cankat, Ebru Cündübeyoğlu ve Berkay Ateş’in paylaştığı, Çağan Irmak imzalı Gülizar dizisinin yayın tarihi belli oldu.

Çağan Irmak imzalı Gülizar dizisinin yayın tarihi belli oldu

Usta yönetmen Çağan Irmak yıllar sonra Gülizar ile televizyon ekranına geri dönüyor. Proje tasarımı, senaryosu ve yönetmenliği Çağan Irmak’a ait olan “Gülizar”ın etkileyici hikayesi 20 Ocak Cumartesi akşamı saat 20.00'de Kanal D ekranında izleyici ile buluşacak.

O3 Medya imzasıyla yayın hayatına başlamak için geri sayımda olan dizide, şarkı söylemekten asla vazgeçmeyen Gülizar’ın ve başarılı veteriner hekim Murat’ın hayatlarının beklenmedik şekilde kesişmesi ekrana aktarılacak.

gülizar

Yıldız kadro bir arada!
Yakında izleyici karşısına çıkacak olan Gülizar’ın kadrosunda da birbirinden başarılı isimler yer alıyor. Başrollerini Farah Zeynep Abdullah, Berk Cankat, Ebru Cündübeyoğlu ve Berkay Ateş’in paylaştığı Gülizar güçlü kadrosu ve hikayesi ile çok beğenilecek.

5a33c051a781b62674b6dd5c

Gülizar’ın genel hikayesi ise şöyle;
Gülizar ve başarılı veteriner hekim Murat, farklı yönlere hareket etmek üzere olan iki ayrı treni beklerken yaşamları asırlık bir çiftlikte kesişecek iki gençtir. Gülizar dünya yıkılsa şarkı söylemekten vazgeçmeyecek, Murat kıyamet kopsa o kızı o aleme yar etmeyecektir. Üstelik Gülizar düne kadar varlığını bilmediği bir ailenin ve dev süt ürünleri imparatorluğunun varisidir, Murat ise Gülizar’ın üvey kız kardeşi ile 16 yaşından beri sözlüdür ve çiftliğin belkemiğidir.

Bu sevda çiftlikteki herkesin, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların, yıllanan peynirlerin, saf tereyağların ve berrak derelerin ve yemyeşil çayırların bile huzurunu kaçıracaktır.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Farah Zeynep Abdullah Gülizar

En Çok Okunan Haberler

İbrahim Tatlıses'in evlilik teklifine Ayşegül Yıldız'dan yanıt geldi!

İbrahim Tatlıses'in evlilik teklifine Ayşegül Yıldız'dan yanıt geldi!

Viagra'yı fazla kaçırınca olanlar oldu! Havalimanında şoke eden görüntüler

Viagra'yı fazla kaçırınca olanlar oldu! Havalimanında şoke eden görüntüler

Son dakika! Abdullah Gül'den Erdoğan ve AK Parti'ye yanıt

Son dakika! Abdullah Gül'den Erdoğan ve AK Parti'ye yanıt

Çankırı Valisi Aktaş'ın eşi Seval Aktaş o görevden istifa etti

Çankırı Valisi Aktaş'ın eşi Seval Aktaş o görevden istifa etti

James Rodriguez eşini Helga Lovekaty ile aldatmış!

James Rodriguez eşini Helga Lovekaty ile aldatmış!

Nursel Ergin'den programı hakkında açıklama

Nursel Ergin'den programı hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Aslı Tandoğan Yuvamdaki Düşman’la dönüyor!

Aslı Tandoğan Yuvamdaki Düşman’la dönüyor!

Babamın Günahları 2. bölüm fragmanı: Ozan'a suçüstü!

Babamın Günahları 2. bölüm fragmanı: Ozan'a suçüstü!

Ufak Tefek Cinayetler 12. Bölüm fragmanı: Merve Pelin savaşında son gülen kim olacak? (Yeni bölüm fragmanı)

Ufak Tefek Cinayetler 12. Bölüm fragmanı: Merve Pelin savaşında son gülen kim olacak? (Yeni bölüm fragmanı)

Söz 29. yeni bölüm fragmanı: Yavuz, arkadaşları için babasına acımadı! Yeni bölümde Hafız şehit mi olacak?

Söz 29. yeni bölüm fragmanı: Yavuz, arkadaşları için babasına acımadı! Yeni bölümde Hafız şehit mi olacak?

Müge Anlı'nın başarısı ülke sınırlarını aştı! Onu da buldu

Müge Anlı'nın başarısı ülke sınırlarını aştı! Onu da buldu

Nihat Hatipoğlu'na ilginç soru! 'Kocam gidince geliyorlar'

Nihat Hatipoğlu'na ilginç soru! 'Kocam gidince geliyorlar'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.