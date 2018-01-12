Çağan Irmak imzalı Gülizar dizisinin yayın tarihi belli oldu

Usta yönetmen Çağan Irmak yıllar sonra Gülizar ile televizyon ekranına geri dönüyor. Proje tasarımı, senaryosu ve yönetmenliği Çağan Irmak’a ait olan “Gülizar”ın etkileyici hikayesi 20 Ocak Cumartesi akşamı saat 20.00'de Kanal D ekranında izleyici ile buluşacak.

O3 Medya imzasıyla yayın hayatına başlamak için geri sayımda olan dizide, şarkı söylemekten asla vazgeçmeyen Gülizar’ın ve başarılı veteriner hekim Murat’ın hayatlarının beklenmedik şekilde kesişmesi ekrana aktarılacak.

Yıldız kadro bir arada!

Yakında izleyici karşısına çıkacak olan Gülizar’ın kadrosunda da birbirinden başarılı isimler yer alıyor. Başrollerini Farah Zeynep Abdullah, Berk Cankat, Ebru Cündübeyoğlu ve Berkay Ateş’in paylaştığı Gülizar güçlü kadrosu ve hikayesi ile çok beğenilecek.

Gülizar’ın genel hikayesi ise şöyle;

Gülizar ve başarılı veteriner hekim Murat, farklı yönlere hareket etmek üzere olan iki ayrı treni beklerken yaşamları asırlık bir çiftlikte kesişecek iki gençtir. Gülizar dünya yıkılsa şarkı söylemekten vazgeçmeyecek, Murat kıyamet kopsa o kızı o aleme yar etmeyecektir. Üstelik Gülizar düne kadar varlığını bilmediği bir ailenin ve dev süt ürünleri imparatorluğunun varisidir, Murat ise Gülizar’ın üvey kız kardeşi ile 16 yaşından beri sözlüdür ve çiftliğin belkemiğidir.

Bu sevda çiftlikteki herkesin, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların, yıllanan peynirlerin, saf tereyağların ve berrak derelerin ve yemyeşil çayırların bile huzurunu kaçıracaktır.