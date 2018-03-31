Çağatay Akman: 'Kızlar evimi basmaya başlayınca...'

"Askerden sonra düzelirim"

Zayıf olduğunu ve askerden sonra kilo alacağına inandığını belirten genç şarkıcı, "Soğuğu çok seven bir insan değilim. Zaten çok fazla zayıfım. Zayıflığımdan dolayı da çok fazla üşüyorum. Rahmetli dedem ve babam da askere gidene kadar zayıfmış. Askerden sonra düzelmişler. Ben de büyük ihtimal askerden sonra düzelirim" dedi.



"Adamlar tanıyor ama ismimi bilmiyor"

'Gece Gölgenin Rahatına Bak' şarkısıyla ünlenen Çağatay Akman, ilk çıkış yaptığı dönem sokakta tanındığını, ancak isminin bilinmediğini dile getirerek, "Adamlar beni tanıyor ama ismimi bilmiyor. Beni göstererek ‘Aaa Gece Gölge’ diyenler oluyor. Sinirlenmeye başladım artık. Allah’tan ikinci şarkım ‘Sensin Benim En Derin Kuyum’ çıktı da artık insanlar ismimi biliyor. Ben en kötü şunu gördüm; birisi yemek yiyordu, elinde çatal vardı, çatalla gösterdi beni" ifadelerini kullandı.



"Kızlar evi basmaya çalışıyordu"

Genç şarkıcı, kızların ilgisi yüzünden evinden taşındığını söyledi: Zeytinburnu’nda oturduğum zamanlar, küçük bir yer olduğu için insanlar evimi biliyordu. Kızlar artık evi basmaya çalışıyordu. Hatta iki gün önce 3-4 kız gelmiş eve. İş artık rahatsız edici boyuta geldi. O kadar çok rahatsız ediyor ki babama bile gidip ‘Çağatay’ı göreceğim, nerede o?’ diye soruyor. Ben de taşındım, şu an tek yaşıyorum. Oturduğum yeri söylemeyeceğim artık kimseye.