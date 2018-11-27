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Çağatay Ulusoy'dan Şeyma Subaşı açıklaması: Acun Abi...

MAGAZİN HABERLERİ  | 27.11.2018 15:25 | Son Güncelleme

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın evliliğinin bitmesinden sonra dedikodular hızla yayılmıştı. Adı Şeyma Subaşı ile anılan oyuncu Çağatay Ulusoy sessizliğini bozdu

Çağatay Ulusoy'dan Şeyma Subaşı açıklaması: Acun Abi...

Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı’nın boşanmasının ardından ortaya çıkan iddialara dair açıklamalar sürüyor.

Bir iddia da Şeyma Subaşı’nın Çağatay Ulusoy ile birlikte olduğu ve evliliğin bundan dolayı bittiğiydi. Söz konusu iddialarla ilgili ilk olarak Şeyma Subaşı bir açıklama yapmış ve “Çağatay Ulusoy ile olan arkadaşlığım yakın çevrem tarafından gayet iyi bilinir, bu arkadaşlığın başka tarafa çekilme çabası son derece çirkindir” demişti.

Acun Ilıcalı ile boşanan Şeyma Subaşı'dan Çağatay Ulusoy açıklamasıAcun Ilıcalı ile boşanan Şeyma Subaşı'dan Çağatay Ulusoy açıklaması

Çağatay Ulusoy’dan da bir açıklama geldi. Ulusoy, söz konusu iddiaları reddederek, “Hem Acun Abi hem de Şeyma arkadaşlarımdır. Birkaç gündür devam eden çirkin, yakışıksız, asılsız ve anlamsız iftiraların son bulmasını dilerim” dedi.

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