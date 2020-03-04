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Çağatay Ulusoy, Serenay Sarıkaya’yı reddetti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2020 14:42 | Son Güncelleme

Çağatay Ulusoy’a yurt dışında yayınlanacak bir filmde Serenay Sarıkaya ile birlikte oynaması için teklif geldi. Kulislerde konuşulanlara göre Ulusoy, Sarıkaya'yla birlikte kamera karşısına geçmeyi kesin bir dille reddetti.

Çağatay Ulusoy, Serenay Sarıkaya’yı reddetti!

Şöhreti Türkiye sınırlarını aşan Çağatay Ulusoy’a, dünyaca ünlü bir dizi ile film platformundan yeni bir proje teklif edildi. Son yıllarda sadece iş hayatıyla gündeme gelen ve yaşıtlarına örnek bir hayat süren 29 yaşındaki genç oyuncuya başroldeki partnerinin de Serenay Sarıkaya olacağı söylendi.

Kulislerde konuşulanlara göre Ulusoy, Sarıkaya’yla birlikte kamera karşısına geçmeyi kesin bir dille reddetti. Dedikodulara göre yakışıklı oyuncu, Serenay Sarıkaya’nın son dönemde kariyerinden çok özel hayatıyla gündeme gelmesinin kendisine de zarar vereceğini düşünerek yapımcılara “Hayır” yanıtı verdi.

Başroldeki ismin Çağatay Ulusoy olmasında kararlı olan projenin yetkilileri ise bunun üzerine Serenay Sarıkaya yerine başka bir kadın oyuncu arayışına girdi. Böylece Sarıkaya, milyonluk projeye veda etmiş oldu.

Bu arada Çağatay Ulusoy’un her ne kadar eski rol arkadaşını Instagram’da takip etse de Serenay Sarıkaya’nın olduğu davetlere kesinlikle katılmadığı da öğrenildi. Ulusoy ile Sarıkaya, 2013 ile 2015 yılları arasında yayınlanan ‘Med Cezir’ dizisinde birlikte rol aldı. İkili, o dönem de bir dargın bir barışık aşk yaşamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Serenay Sarıkaya, Çağatay Ulusoy,

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
tebrikler çağatay, cem ile çağatay arasındaki kalite farkı diyelim!.... biri peşinden koşar, diğeri elinin tersiyle iter miş
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