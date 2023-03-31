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  4. Çağatay Ulusoy’un yeni dizi Kübra’nın setinden ilk görüntü paylaşıldı! Büyük bir merakla bekleniyor

Çağatay Ulusoy’un yeni dizi Kübra’nın setinden ilk görüntü paylaşıldı! Büyük bir merakla bekleniyor

31.03.2023 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrolünü Çağatay Ulusoy’un üstlendiğini Netflix’te yayınlanması planlanan Kübra dizisinin çekimleri başladı. Oyuncu ekibi çekimler için sete çıkarken Netflix Türkiye’nin sosyal medya hesabından setten çekilen bir kare paylaşıldı.

Çağatay Ulusoy’un yeni dizi Kübra’nın setinden ilk görüntü paylaşıldı! Büyük bir merakla bekleniyor

Ayşin Kum’un aynı adlı romanından uyarlanan Kübra dizisinin başrolünü Çağatay Ulusoy üstlenirken senaryosu ise Murat Uyurkulak, Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı’nın kaleminden çıktı. Filmin oyuncu kadrosunda ise Çağatay Ulusoy’un yanı sıra Aslıhan Malbora, Nazan Kesal, Ahsen Eroğlu ve Ahmet Mümtaz Taylan gibi isimler eşlik ediyor.

KÜBRA DİZİSİNİN KONUSU

çağatay ulusoy

İstanbul'un arka sokaklarında yaşayan Gökhan, hayatının aşkıyla evlenmek için yaşamını yoluna koymaya çalışmaktadır. Gökhan’ın sıradan hayatı, parçası olduğu sanal arkadaşlık grubundan, Kübra isimli bir hesaptan gelmeye başlayan mesajlarla alt üst olur. Kübra, ona kimsenin bilmediği, beklenmedik olaylar hakkında birtakım bilgi ve uyarılar vermektedir. Bu mesajlaşma zamanla, Gökhan’ın seçilmiş kişi olduğuna inandığı bir yolculuğa dönüşür. Bu yolculukta Gökhan’ın destekçileri kadar düşmanları da olacaktır.

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