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Güldür Güldür Show’un yıldızları sinema perdesinde! ‘Hava Muhalefeti’ filminin vizyon tarihi kesinleşti

30.03.2023 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrolleri Ali Sunal ve Doğa Rutkay’ın paylaştığı ‘Hava Muhalefeti’ filminin afişi yayınlandı. Yerli komedi sevenleri sinema salonlarına çekmeyi amaçlayan filmin vizyon tarihi 14 Nisan olarak açıklandı.

Güldür Güldür Show’un yıldızları sinema perdesinde! ‘Hava Muhalefeti’ filminin vizyon tarihi kesinleşti

Televizyon ekranında birlikte rol alan Ali Sunal ve Doğa Rutkay bu kez Güldür Güldür Show’un yaratıcı ekibi tarafından kaleme alınıp beyaz perdeye aktarılan Hava Muhalefeti filminde kamera karşısına geçti. Senaryosunu Murat Kepez, Eray Akyamaner, Uğur Güvercin ve Ayberk Sak’ın kaleme aldığı komedi filminin oyuncu kadrosunda; Ege Kökenli, Burak Hakkı, Ali Yoğurtçuoğlu, Kemal Uçar, Kerem Atabeyoğlu, Bülent Seyran, Ünal Yeter, Kadir Polatçı, Mekin Sezer, Mazlum Çimen, Aziz Aslan, Serkan Tatar gibi değerli isimler yer aldı.

HAVA MUHALEFETİ FİLMİNİN KONUSU

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Milletvekili adayı Cemil Yıldırım, sevgilisi Gözde ile birlikte hafta sonu kaçamağı yapmak için Bodrum uçağındaki yerlerini almışlardır. Küçük bir kaçamak diye başlayan hafta sonu tatili çok eğlenceli bir yolculuğa dönüşecektir. İkili ve uçaktaki diğer yolcular kendilerini bekleyen sürprizlerden habersizdir. Bakalım bu kahkaha dolu yolculukta neler olacak?

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