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Çağatay Ulusoy ve Kıvanç Tatlıtuğ küstü mü? "Çocuğu oldu o yüzden..."

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
07.04.2024 10:45
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Çağatay Ulusoy ve Kıvanç Tatlıtuğ'un yakın dost olduğu biliniyordu. İkilinin aralarının açıldığına yönelik iddialara Ulusoy yanıt verdi. Ulusoy, Tatlıtuğ ile aralarında küslük olmadığını belirtti.

Çağatay Ulusoy ve Kıvanç Tatlıtuğ küstü mü? "Çocuğu oldu o yüzden..."

Çağatay Ulusoy ve Kıvanç Tatlıtuğ'un küstüğü iddiaları gündeme geliyordu. Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Çağatay Ulusoy, bir mekân çıkışı görüntülendi.

Çıkışta ayaküstü gazetecilerle sohbet eden Ulusoy, herkesin bayramını kutladı. Ulusoy; "Çok çalışıyorum bu ara. Setler bazen çok geç bitiyor. Yoruluyorum bu gün de yorgunum" dedi.

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Geçtiğimiz aylarda Kıvanç Tatlıtuğ ile aralarının açıldığına dair iddialara yanıt veren Çağatay Ulusoy; "Zaten ikimiz de çok aktif sosyal medya kullanan insanlar değiliz. Bizim birbirimizi takip durumumuz olmamıştı zaten. Tabii benim işlerim ve onun işleri... Ardından da çocuğu oldu o yüzden biraz görüşemiyoruz bu sıralar. Kurt Efe de çok tatlı maşallah" diyerek aralarında küslük olmadığını dile getirdi.


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Çağatay Ulusoy
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