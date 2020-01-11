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  4. Çağazder Dayanışma Günü İzmir’de kutlandı

Çağazder Dayanışma Günü İzmir’de kutlandı

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 11.01.2020 15:27 | Son Güncelleme

İzmir’de yaşayan Azerbaycanlılar Dünya Azerbaycanlıların Hemreylik (Dayanışma) Günü’nü Karşıyaka’da bir otelde düzenledikleri gecede kutladılar.

İzmir’de yaşayan Azerbaycanlılar Dünya Azerbaycanlıların Hemreylik (Dayanışma) Günü’nü Karşıyaka’da bir otelde düzenledikleri gecede kutladılar. Çağdaş Azerbaycan Kültür Derneği (ÇAĞAZDER) tarafından organize edilen programa Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de faaliyet gösteren Borçalı Cemiyeti Başkanı Zelimhan Memmedli, Kültür ve Turizm İl Müdürü Murat Karaçanta, Türkiye’nin dört köşesinde yaşayan Azerbaycan Türkleri ve Azerbaycan sevdalıları katıldı.
Yaklaşık 450 davetlinin katıldığı organizasyonda açılış konuşmasını yapan Çağazder Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Cemal Kerim Mehmethanoğlu, dünyanın her yerindeki Azerbaycan kültür derneklerinin Hemreylik (Dayanışma) Günü’nü kutlandığını söyledi.
Hemreylik Günü’nün Azerbaycan Türkleri için çok önemli olduğunu belirten Başkan Mehmethanoğlu, “Azerbaycan Türkleri olarak, başta Türkiye olmak üzere dünyanın her yerine yayılmış durumdayız. Hemreylik günümüz, dünyada 50 milyondan fazla Azerbaycan Türk’ünün bir olma idealini ifade ediyor. Buradan Borçalı’dan Tebriz’e, İzmir’de, Ege Bölgesi’nde yaşayan Azerbaycan Türkleri olarak Hemreylik Günü’nü kutluyoruz. Halklarımız birleşemedi ama fikir olarak birleşme arzumuzu ifade ediyoruz” dedi.
"Uluslararası Kurultay düzenleyeceğiz"
Derneğin kuruluş amacını da anlatan Başkan Cemal Kerim Mehmethanoğlu, öncelikli hedeflerinin Azerbaycan Türklerinin öz kültürlerini geliştirmek, birbirleriyle kaynaşmalarını sağlamak olduğunu söyledi. Başkan Mehmethanoğlu, “Türkiye’nin ve dünyanın çeşitli yerinde yaşayan Azerbaycan Türkleri ile dayanışma içerisinde olmak istiyoruz. Bu yılın son çeyreğinde Türkiye’de yaşayan Azerbaycan Türklerinin kurultayını toplayacağız” dedi.
İzmir Bakü Kardeşlik Anlaşmasını tekrar canlandıracağız
İzmir ile Bakü’nün, 1980’li yıllarda kardeş şehir anlaşması imzaladığını ancak bu anlaşmanın kadük olduğunu söyleyen ÇAĞAZDER Başkanı Cemal Kerim Mehmethanoğlu, anlaşmayı tekrar canlandırmak istediklerini söyledi. Konuyu İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile görüşeceklerini ifade eden Mehmethanoğlu, “Sayın Başkanımızın bu sürece olumlu katkı sunacağını düşünüyoruz. Bunun yanı sıra İran’daki Azerbaycan Türkleri ile Tebriz ile kardeşlik bağı kurmak istiyoruz. Bu konuda da girişimlerimizi başlatacağız” diye konuştu. Konuşmaların ardından gecenin gerçekleşmesine katkı veren sponsorlara plaket takdim edildi
Öte yandan düzenlenen geceye, Borçalı’dan sanatçı Âşık Nargile Mehtiyeva ve Tebriz’den gelen sanatçı Cavit Tebrizli, Azerbaycanlı ve Türkiyeli sanatçılardan oluşan orkestranın müziği eşliğinde eserlerini sundular.

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