MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Çağla Şıkel aşk orucunu onunla bozmuştu! Nail Gönenli'nin yeni sevgilisi bakın kimmiş! Özge Özpirinçci ifşa etti

Çağla Şıkel aşk orucunu onunla bozmuştu! Nail Gönenli'nin yeni sevgilisi bakın kimmiş! Özge Özpirinçci ifşa etti

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
10.12.2024 13:20
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emre Altuğ ile boşandıktan sonra yanında kimse ile görmediğimiz ünlü sunucu Çağla Şıkel aşk orucunu avukat Nail Gönenli ile bozmuştu. Ancak ikilinin mutluluğu kısa sürdü ve ayrılık kararı aldılar. Nail Gönenli Şıkel'in ardından yeni bir aşka yelken açtı. Nail Gönenli'nin yeni sevgilisini yakın arkadaşı Özge Özpirinçci ifşa etti...

Çağla Şıkel aşk orucunu onunla bozmuştu! Nail Gönenli'nin yeni sevgilisi bakın kimmiş! Özge Özpirinçci ifşa etti

Ünlü sunucu Çağla Şıkel, 2015 yılında Emre Altuğ'dan boşandıktan sonra kalbinin kapılarını ilk kez avukat Nail Gönenli'ye açmıştı. Aşkları ile uzun süre magazin manşetlerinde kalan ünlü çiftin mutluluğu kısa sürmüş ve ayrılık kararı aldıklarını duyurmuşlardı.

Nail Gönenli, Şıkel'le ayrılığın ardından gönlünü İdil Yazar'a kaptırdı. Yaklaşık iki aydır birlikte oldukları iddia edilen Nail Gönenli ile İdil Yazar aşkından ilk fotoğrafı Özge Özpirinçci yayınladı.

özge

AŞKIN İLK KARESİ...

Nail Gönenli, sevgilisi İdil Yazar ile yakın arkadaşları olan Özge Özpirinçci ve eşi Burak Yamantürk ile eğlenmeye çıktı. Özpirinçci, hep birlikte çektirdikleri fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

NAİL ÇAPLA 2

ŞIKEL İLE DOST KALDILAR

Nail Gönenli ile Çağla Şıkel'in aşkları ayrılıkla son bulsa da dostlukları bitmedi. Hatta Şıkel, Gönenli ile Yazar'ın yeni bir aşka yelken açmasıyla ilgili "Nail'in mutlu olmasını isterim" açıklamasında bulunmuştu.

İlginizi Çekebilir

Ucuz uçak bileti bulmanın püf noktaları

Ucuz uçak bileti bulmanın püf noktaları

 Giydiğim ayakkabılar içinde en rahat ilk 3'e girer!

Giydiğim ayakkabılar içinde en rahat ilk 3'e girer!

 Herkesin ayakkabı dolabında olması gereken o bot burada, indirimde!

Herkesin ayakkabı dolabında olması gereken o bot burada, indirimde!

 Rahat kesimi ve sıcak tutan iç dolgusuyla kışın favoriniz olacak!

Rahat kesimi ve sıcak tutan iç dolgusuyla kışın favoriniz olacak!

 Hem rahat hem havalı! Levi's hoodie günün fırsat ürünü oldu

Hem rahat hem havalı! Levi's hoodie günün fırsat ürünü oldu

 Çok satanlarda birinci! Çift hazneli, geniş hacimli, şık tasarımlı...

Çok satanlarda birinci! Çift hazneli, geniş hacimli, şık tasarımlı...

 LEGO Marka Haftası indirimi devam ediyor

LEGO Marka Haftası indirimi devam ediyor
Anahtar Kelimeler:
Çağla Şıkel Özge Özpirinçci Nail Gönenli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sınır kapılarında hareketlilik arttı! Bakan Yerlikaya: "Sayıyı 1,5-2 katına çıkardık"

Sınır kapılarında hareketlilik arttı! Bakan Yerlikaya: "Sayıyı 1,5-2 katına çıkardık"

'Asgari ücret zammı için yüzde 25 diyecekler Erdoğan devreye girecek' diyerek son rakamı verdi!

'Asgari ücret zammı için yüzde 25 diyecekler Erdoğan devreye girecek' diyerek son rakamı verdi!

Ünlü isimler birbirine girdi! Siyah Kalp setini paydos ettiren kavga...

Ünlü isimler birbirine girdi! Siyah Kalp setini paydos ettiren kavga...

Mafya hesaplaşması, suikast, kilolarca altın... Hepsi İstanbul'daki aynı AVM'de yaşandı: Şiddet olaylarının merkezi haline geldi

Mafya hesaplaşması, suikast, kilolarca altın... Hepsi İstanbul'daki aynı AVM'de yaşandı: Şiddet olaylarının merkezi haline geldi

Arda Güler ile Bellingham birbirine girdi! Milli yıldızın yakasına yapıştı

Arda Güler ile Bellingham birbirine girdi! Milli yıldızın yakasına yapıştı

Esad'ın sarayından görüntüler! Her şey yaldızlı ve gösterişli...

Esad'ın sarayından görüntüler! Her şey yaldızlı ve gösterişli...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Yüz güldüren fiyatlarıyla günün en iyi fırsatlarını sizin için seçtik

Yüz güldüren fiyatlarıyla günün en iyi fırsatlarını sizin için seçtik

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

"Giydiğim ayakkabılar içinde en rahat ilk 3'e girer!"

"Giydiğim ayakkabılar içinde en rahat ilk 3'e girer!"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.