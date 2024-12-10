Çağla Şıkel aşk orucunu onunla bozmuştu! Nail Gönenli'nin yeni sevgilisi bakın kimmiş! Özge Özpirinçci ifşa etti

Ünlü sunucu Çağla Şıkel, 2015 yılında Emre Altuğ'dan boşandıktan sonra kalbinin kapılarını ilk kez avukat Nail Gönenli'ye açmıştı. Aşkları ile uzun süre magazin manşetlerinde kalan ünlü çiftin mutluluğu kısa sürmüş ve ayrılık kararı aldıklarını duyurmuşlardı.

Nail Gönenli, Şıkel'le ayrılığın ardından gönlünü İdil Yazar'a kaptırdı. Yaklaşık iki aydır birlikte oldukları iddia edilen Nail Gönenli ile İdil Yazar aşkından ilk fotoğrafı Özge Özpirinçci yayınladı.

AŞKIN İLK KARESİ...

Nail Gönenli, sevgilisi İdil Yazar ile yakın arkadaşları olan Özge Özpirinçci ve eşi Burak Yamantürk ile eğlenmeye çıktı. Özpirinçci, hep birlikte çektirdikleri fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

ŞIKEL İLE DOST KALDILAR

Nail Gönenli ile Çağla Şıkel'in aşkları ayrılıkla son bulsa da dostlukları bitmedi. Hatta Şıkel, Gönenli ile Yazar'ın yeni bir aşka yelken açmasıyla ilgili "Nail'in mutlu olmasını isterim" açıklamasında bulunmuştu.