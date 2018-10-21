Çağla Şıkel: 'Aşka kapımı kapatmadım'

TV programında ''Körler sağırlar birbirini ağırlar'' dediği için hakkında suç duyurusunda bulunulan Çağla Şıkel şunları söyledi: ''Neden böyle düşünüldü anlamadım. Aynı cümleyi Acun Ilıcalı da programında söyledi. Acaba ona da dava açarlar mı? Henüz ses çıkmadı.''

'HAYAL KURMUYORUM'

Çağla Şıkel ''Aşk temalı bir müzikale geldiniz, hayalinizde nasıl bir aşk var?'' sorusu karşısında güldü. ''Aşka kapımı kapatmadım. Olursa 'Hayır' demem. Ama büyük hayaller kurmuyorum. Böyle de mutluyum'' dedi.

Çağla Şıkel 2008'de evlendiği Emre Altuğ'dan 3 yıl önce boşanmıştı.

