MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Çağla Şıkel canlı yayında amuda kalktı! İlginç anlar

Çağla Şıkel canlı yayında amuda kalktı! İlginç anlar

23.02.2021 15:51 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor yapmaya hiçbir zaman bırakmayan Çağla Şıkel, FOX TV'deki programında yoga yaptı. İp üzerinde zor hareketler yapan Şıkel, daha sonra ters dönerek amuda kalkar şekilde poz verdi.

Hafta için her gün FOX TV ekranlarında Çağla ile Yeni Bir Gün isimli programın sunuculuğunu yapan Çağla Şıkel, canlı yayında tavandan sarkıtılan iple yer çekimsiz yoga yaptı.

gğğgğg

Hoca eşliğinde birbirinden zor hareketler yapan Şıkel, bir ara sarkıtılan ipin içine atladı ve sonrası ip bacaklarına sararak kafa üstü durdu. Canlı yayında birbirinde zor hareketler yapan Şıkel, kıvraklığıyla izleyenlerin ağzını açık bıraktı.

yer-cekimsiz-yoga-yapan-cagla-sikel-13947049_8890_m

CANLI YAYINDAN SONRA SPORA GİTTİ

Sağlıklı beslenmenin yanı sıra spor yapmaya da özen gösteren iki çocuk annesi Çağla Şıkel, canlı yayının bitmesinin ardından soluğu yine spor salonunda aldı. Spora giderken Instagram hesabından fotoğraf paylaşan ünlü manken ve sunucu "Az yorulduk spora gidelim" notunu ekledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alınEviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alın
Yeni sevgilisi ortaya çıktı! Hangi ünlü oyuncuyla aşk yaşıyor?Yeni sevgilisi ortaya çıktı! Hangi ünlü oyuncuyla aşk yaşıyor?
Kendisinden 9 yaş küçük sevgilisiyle gündem oldu!Kendisinden 9 yaş küçük sevgilisiyle gündem oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kademeli normalleşmede öne çıkan 4 il

Kademeli normalleşmede öne çıkan 4 il

'Bu gerçekten bir tanga mı merak etmiştim...'

'Bu gerçekten bir tanga mı merak etmiştim...'

Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar!

Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar!

Hamile eşini kayalıklardan itmişti! Yeni görüntüler ortaya çıktı

Hamile eşini kayalıklardan itmişti! Yeni görüntüler ortaya çıktı

Kabine değişiyor mu? Kulisleri hareketlendiren iddia

Kabine değişiyor mu? Kulisleri hareketlendiren iddia

Kademeli normalleşmede ayrıntılar belli oldu!

Kademeli normalleşmede ayrıntılar belli oldu!

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

'Hiç estetiğim yok' demişti! Eski fotoğrafları olay oldu

'Hiç estetiğim yok' demişti! Eski fotoğrafları olay oldu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

'Seks her yaşta önemli mi' sorusuna güldüren yanıt

'Seks her yaşta önemli mi' sorusuna güldüren yanıt

Yine durmadı! Kalça operasyonu sonrası paylaştı

Yine durmadı! Kalça operasyonu sonrası paylaştı

Usta oyuncudan 'kıro'çıkışı! 'Müthiş yanıldık'

Usta oyuncudan 'kıro'çıkışı! 'Müthiş yanıldık'

Diğer Haberler

Nusret Gökçe Dallas'ta şube açıyor! Gökyüzüne yazdı

Yeni şubesini gökyüzüne yazdı! Olay reklam

Çılgın Sedat'ın evinde yangın çıktı! Engelli oğluna sarılıp ağladı

Çılgın Sedat'ın evinde yangın çıktı! Engelli oğluna sarılıp ağladı

Yeni sevgilisi ortaya çıktı! İrem Derici hangi ünlü oyuncuyla aşk yaşıyor?

Yeni sevgilisi ortaya çıktı! Hangi ünlü oyuncuyla aşk yaşıyor?

MasterChef Açelya Kılıçay'ın yeni imajı şaşırttı!

Son hali şaşırttı! 'Tipimin en düzgün çıktığı fotoğraf'

Türkan Şoray'ın son hali inanılmaz! Yorum yağdı

Son hali inanılmaz! Yorum yağdı

Drew Barrymore, Playboy’a çırılçıplak poz verdi! Gelen hediyeye kayıtsız kalamadı

Playboy’a çırılçıplak poz verdi! Gelen hediyeye kayıtsız kalamadı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.