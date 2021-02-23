Çağla Şıkel canlı yayında amuda kalktı! İlginç anlar

Hafta için her gün FOX TV ekranlarında Çağla ile Yeni Bir Gün isimli programın sunuculuğunu yapan Çağla Şıkel, canlı yayında tavandan sarkıtılan iple yer çekimsiz yoga yaptı.

Hoca eşliğinde birbirinden zor hareketler yapan Şıkel, bir ara sarkıtılan ipin içine atladı ve sonrası ip bacaklarına sararak kafa üstü durdu. Canlı yayında birbirinde zor hareketler yapan Şıkel, kıvraklığıyla izleyenlerin ağzını açık bıraktı.

CANLI YAYINDAN SONRA SPORA GİTTİ

Sağlıklı beslenmenin yanı sıra spor yapmaya da özen gösteren iki çocuk annesi Çağla Şıkel, canlı yayının bitmesinin ardından soluğu yine spor salonunda aldı. Spora giderken Instagram hesabından fotoğraf paylaşan ünlü manken ve sunucu "Az yorulduk spora gidelim" notunu ekledi.

