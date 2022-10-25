Çağla Şıkel'den aldatılma yanıtı! "Ben aldatılmışım gibi hissedersem..."

Bloomberg HT ekranlarında yayınlanan 'Aslı Şafak'la İşin Aslı'nın konuğu olan Çağla Şıkel aldatılma yanıtıyla dikkat çekti.

Aslı Şafak, Çağla Şıkel'e, "Aldatıldığın yerde durur musun?" sorusunu yöneltti. Ünlü manken, "Aldatıldığımı görsem ben burada dakikasında durmam giderim değil, o kişiyi orada bırakmayı tercih ederim! Ben aldatılmışım gibi hissedersem aldatılırım! Bu bakış açısına sahip olmam kolay olmadı. Bu senin kendini eksik hissetmen, kötü hissetmen, çirkin veya yetersiz hissetmen için bir sebep olacak kadar değerli olmamalı. Öyle bir bırakırım ki inanamazsın." ifadelerini kullandı.

"KÖPEK GİBİ ÇALIŞIYORUM"

Şıkel ayrıca geçici trendlere para harcamadığını da söyleyerek "Dönemsel trendlerle ilgili hiçbir şey almıyorum. O paraları hayatta vermem, veren de versin! Ben parayı zor kazanıyorum, köpek gibi çalışıyorum, gerçekten köpek gibi çalışıyorum, o çanta benim alnımdan döktüğüm teri hak etmiyor!" dedi.

