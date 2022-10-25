MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Çağla Şıkel'den aldatılma yanıtı! "Ben aldatılmışım gibi hissedersem..."

Çağla Şıkel'den aldatılma yanıtı! "Ben aldatılmışım gibi hissedersem..."

25.10.2022 17:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aslı Şafak'la İşin Aslı'nın konuğu olan model Çağla Şıkel aldatılma konusunda net konuştu. "Aldatıldığın yerde durur musun?" sorusuna verdiği yanıtla dikkat çeken Şıkel ayrıca kazandığı parayı dönemsel trendlere harcamadığını da söyledi.

Çağla Şıkel'den aldatılma yanıtı! "Ben aldatılmışım gibi hissedersem..."

Bloomberg HT ekranlarında yayınlanan 'Aslı Şafak'la İşin Aslı'nın konuğu olan Çağla Şıkel aldatılma yanıtıyla dikkat çekti.

Aslı Şafak, Çağla Şıkel'e, "Aldatıldığın yerde durur musun?" sorusunu yöneltti. Ünlü manken, "Aldatıldığımı görsem ben burada dakikasında durmam giderim değil, o kişiyi orada bırakmayı tercih ederim! Ben aldatılmışım gibi hissedersem aldatılırım! Bu bakış açısına sahip olmam kolay olmadı. Bu senin kendini eksik hissetmen, kötü hissetmen, çirkin veya yetersiz hissetmen için bir sebep olacak kadar değerli olmamalı. Öyle bir bırakırım ki inanamazsın." ifadelerini kullandı.

Ekran Alıntısı

"KÖPEK GİBİ ÇALIŞIYORUM"

Şıkel ayrıca geçici trendlere para harcamadığını da söyleyerek "Dönemsel trendlerle ilgili hiçbir şey almıyorum. O paraları hayatta vermem, veren de versin! Ben parayı zor kazanıyorum, köpek gibi çalışıyorum, gerçekten köpek gibi çalışıyorum, o çanta benim alnımdan döktüğüm teri hak etmiyor!" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yeni dükkanı ortaya çıkmıştı! 'Aylık gelirim...'Yeni dükkanı ortaya çıkmıştı! 'Aylık gelirim...'
Erotik pozlarıyla gündemde... "Onlyfans'tan 1 aylık kazancım..."Erotik pozlarıyla gündemde... "Onlyfans'tan 1 aylık kazancım..."
"Ahlaksız teklif aldın mı?" sorusuna bomba yanıt! 5 bin Euro karşılığında..."Ahlaksız teklif aldın mı?" sorusuna bomba yanıt! 5 bin Euro karşılığında...
Anahtar Kelimeler:
Çağla Şıkel Manken Model söyledi

En Çok Okunan Haberler

Uzun süredir bekleniyordu! Büyük heyecan böyle görüntülendi

Uzun süredir bekleniyordu! Büyük heyecan böyle görüntülendi

İsmail Saymaz'ın Erdoğan'la ilgili sözleri gündem yarattı

İsmail Saymaz'ın Erdoğan'la ilgili sözleri gündem yarattı

İmamoğlu 'germeye gelmiş' dedi, ortalık karıştı! Kavganın görüntüleri ortaya çıktı

İmamoğlu 'germeye gelmiş' dedi, ortalık karıştı! Kavganın görüntüleri ortaya çıktı

Yalı Çapkını'nın yıldız isminden şoke eden itiraf! "İki kocamla yaşıyorum"

Yalı Çapkını'nın yıldız isminden şoke eden itiraf! "İki kocamla yaşıyorum"

Göğüsleri elbisesinden taştı! Bir bakan bir daha baktı

Göğüsleri elbisesinden taştı! Bir bakan bir daha baktı

E-ticaret sitesi üzerinden dev vurgun! Milyonlarca lira...

E-ticaret sitesi üzerinden dev vurgun! Milyonlarca lira...

İlginizi Çekebilir

Kışın hastalanmamak mümkün! Doktora gitmemek için alınacak 4 sihirli önlem!

Kışın hastalanmamak mümkün! Doktora gitmemek için alınacak 4 sihirli önlem!

Hastalık savar! Libido güçlendirici: Bir kaşığı yeter de artar

Hastalık savar! Libido güçlendirici: Bir kaşığı yeter de artar

iPhone 14 Pro Max mi? Samsung Galaxy 22 Ultra mı? Sizin için karşılaştırdık

iPhone 14 Pro Max mi? Samsung Galaxy 22 Ultra mı? Sizin için karşılaştırdık

3 yaşındaki oğlunu öldürdü! Suçu köpeğine ve kız kardeşine attı

3 yaşındaki oğlunu öldürdü! Suçu köpeğine ve kız kardeşine attı

Çok önemli bir nedeni var: Kaşıntı bir türlü durmuyorsa...

Çok önemli bir nedeni var: Kaşıntı bir türlü durmuyorsa...

Mynet Kadın takipçilerimize en favori kişisel bakım ürünlerini sorduk! İşte gelen yanıtlar

Mynet Kadın takipçilerimize en favori kişisel bakım ürünlerini sorduk! İşte gelen yanıtlar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.