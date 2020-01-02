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  4. Çağla Şıkel'e canlı yayında doğum günü sürprizi

Çağla Şıkel'e canlı yayında doğum günü sürprizi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2020 21:26 | Son Güncelleme

FOX’un sevilen programı “Çağla ile Yeni Bir Gün”ün başarılı sunucusu Çağla Şıkel’e canlı yayında doğum günü sürprizi yapıldı. Şıkel ve ekip arkadaşları hatıra fotoğrafı da çektirmeyi ihmal etmedi.

Çağla Şıkel'e canlı yayında doğum günü sürprizi

Kendisi için hazırlanan özel video karşısında gözyaşlarını tutamayan güzel sunucu, sürpriz kutlama dolayısıyla da duygu dolu anlar yaşadı. Doğum günü pastası etrafında toplanan ekip arkadaşlarına içten teşekkürlerini ileten Şıkel, izleyicilere: “Yeni yılda inşallah daha mutlu, daha enerjik ve daha güçlü bir şekilde karşınızda olacağız” dedi.

Çağla Şıkel ve ekip arkadaşları hatıra fotoğrafı da çektirmeyi ihmal etmedi.

Provizyon Medya’nın yapımcılığını üstlendiği “Çağla ile Yeni Bir Gün”, hafta içi her gün canlı yayınla saat 10.00’da FOX’ta.

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Çağla Şikel Çağla İle Yeni Bir Gün

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