MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Çağla Şıkel geleneği bozmadı! Oğlunun doğum gününde...

Çağla Şıkel geleneği bozmadı! Oğlunun doğum gününde...

29.10.2022 09:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şimdilerde sunuculuk kimliğiyle öne çıkan Çağla Şıkel, sosyal medya hesabından büyük oğlu Kuzey'in doğum gününü kutladı. Bu özel güne ait fotoğrafları hesabından paylaşan Şıkel'in eski eşi Emre Altuğ'la birlikte göründüğü kare dikkat çekti.

Çağla Şıkel geleneği bozmadı! Oğlunun doğum gününde...

2008 yılında nikah masasına oturduğu Emre Altuğ ile 7 yıl evli kalan ünlü manken 2015 yılında anlaşmalı olarak Emre Altuğ'dan boşanmıştı.

Ekran görüntüsü 2022-10-29 090130

Evlilikten Kuzey ve Uzay adında iki oğlu olan Çağla Şıkel'in büyük oğlu Kuzey yeni yaşına girdi.

Ekran görüntüsü 2022-10-29 090037

Yıllar önce evliliklerini bitirmiş olmalarına rağmen çocuklarının doğum günleri için bir araya gelen Çağla Şıkel ve Emre Altuğ bu geleneklerini yine bozmadı ve 12 yaşına giren Kuzey'in doğum gününde buluştular.

Ekran görüntüsü 2022-10-29 090051

Şıkel o anlara dair kareleri; Söylenecek ne kadar güzel söz var oysaki…Ama bir türlü dökülmüyor dudaklarımdan.
Ekran görüntüsü 2022-10-29 090117

Anneler iyi bilir, hepsi kalbimizde saklı… Kuzeyim… İyi ki doğdun, iyi ki varsın ,iyi ki benim oğlumsun… notuyla paylaştı.

Ekran görüntüsü 2022-10-29 090102

Emre Altuğ da büyük oğlunun doğum günü için: "Bu sene Kutlamalar erken başladı. Kuzey doğum gününü yine en yakın arkadaşlarından biri Demir’le kutlamak istedi, tabi ki diğer yakın arkadaşlarının katılımıyla. İyi ki doğdun oğlum seni çok seviyorum sözlerini" yazdı.

Ekran görüntüsü 2022-10-29 090145

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cinsiyet değiştiren Çukur'un Timsah Celil'i Meli Bendeli'den dekolteli paylaşım!Cinsiyet değiştiren Çukur'un Timsah Celil'i Meli Bendeli'den dekolteli paylaşım!
Halit Kıvanç'ın oğlundan şok tepki! "Orhan Gencebay cenazede..."Halit Kıvanç'ın oğlundan şok tepki! "Orhan Gencebay cenazede..."
İki turistle erotik dansı olay oldu! Yorum yağdıİki turistle erotik dansı olay oldu! Yorum yağdı
Anahtar Kelimeler:
Çağla Şıkel sosyal medya Manken istedi gününde

En Çok Okunan Haberler

Selçuk Bayraktar 'büyük heyecan' diyerek duyurdu: İlk teslimat gerçekleşti

Selçuk Bayraktar 'büyük heyecan' diyerek duyurdu: İlk teslimat gerçekleşti

186 milyon liralık mirasa ortak olan genç ilk kez konuştu

186 milyon liralık mirasa ortak olan genç ilk kez konuştu

Galatasaray maçında Caner Erkin'e yoğun tepki!

Galatasaray maçında Caner Erkin'e yoğun tepki!

Kocasıyla yengesini aynı arabada yakalayınca adeta çıldırdı

Kocasıyla yengesini aynı arabada yakalayınca adeta çıldırdı

Aras Bulut İynemli’li Atatürk dizisinden duygu dolu görüntüler!

Aras Bulut İynemli’li Atatürk dizisinden duygu dolu görüntüler!

Eşeğini denize soktu! Bin pişman oldu

Eşeğini denize soktu! Bin pişman oldu

İlginizi Çekebilir

Grip olunca ağzınıza bile sürmeyin! Öyle bir zararı var ki...

Grip olunca ağzınıza bile sürmeyin! Öyle bir zararı var ki...

Seksi Cadılar Bayramı kostümünü giyip babasına sürpriz yaptı!

Seksi Cadılar Bayramı kostümünü giyip babasına sürpriz yaptı!

Airfryer alacaklar buraya! Sizin için Philips ve Karaca'nın en beğenilen modellerini karşılaştırdık

Airfryer alacaklar buraya! Sizin için Philips ve Karaca'nın en beğenilen modellerini karşılaştırdık

Vücudunuz zehir dolu olabilir: Kötü ağız kokusuna dikkat!

Vücudunuz zehir dolu olabilir: Kötü ağız kokusuna dikkat!

Egzama düşündüğünüz kadar kötü olmayabilir!

Egzama düşündüğünüz kadar kötü olmayabilir!

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.