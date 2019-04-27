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Çağla Şikel isyan etti! Eleştirilere sert sözler...

MAGAZİN HABERLERİ  | 27.04.2019 12:27 | Son Güncelleme

Ünlü manken ve sunucu Çağla Şikel'in aylık kazancı için 200 bin TL kazandığı söylenince, eleştirildi. Şikel, gelen eleştirilere sert tepki verdi.

Çağla Şikel isyan etti! Eleştirilere sert sözler...

Oldukça koyu bir sohbete dalan Şıkel, gazetecileri karşısında görünce şaşkınlığını gizleyemedi ve ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yayından çıktığını söyleyen Şıkel bir tanıtım için hazırlandığını ve arkadaşlarıyla sohbet ettiğini söyledi. Sağlıklı beslenme ile ilgili soruları yanıtlayan güzel manken “Beni tanıyanlar biliyor ama bilmeyenler için söylüyorum, ben hayatım boyunca gazlı içeceklerden uzak durdum, çocukluğumda bile hiç içmedim. Ama yaz yaklaşıyor ve alternatifler azalıyor, genelde su ve ayran içiyorum ve 40 yaşından sonra daha çok dikkat ediyorum” dedi.

“ÇOCUKLARIM OLURSA İŞLER DEĞİŞİR!”

Sosyal medyada paylaştığı fotoğrafların altına gelen yorumlar ile sohbete devam eden Şıkel, “Tabi ki saçma sapan yorum yapanlar oluyor, herkes herkese her şeyi söylüyor zaten, küfür eden de var, hakaret eden de var. Bunlar üzerimize alınıp alınmamamız ile alakalı ama söz konusu çocuklarım olursa iş değişir” dedi.

“ANAMDAN BÖYLE DOĞMADIM!”

‘Özellikle son zamanlarda göz önünde olan ünlü insanların ve sizin aldığınız ücretler çok konuşuluyor ve bu konuda çok yorumlar yapılıyor sizin düşünceniz nedir?’ sorusunu cevaplayan Şıkel, “Normal karşılıyorum ben böyle kazanıyorum. Benden 1500 kat fazla kazanan insanlar var. Ben anamdan böyle doğmadım çok çalışarak buralara kadar geldim. Onları rahatsız ediyorsa yapabileceğim bir şey yok, sonuçta sürekli üreten bir insanım ve üçün beşin hesaplarını yapıcaklarına, kendi hayatlarında ne üretebilirim, nasıl faydalı olabilirimin hesabını yapmalılar diye düşünüyorum” dedi. (Sözcü)

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