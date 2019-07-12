MAGAZİN

Çağla Şıkel kendisine 'erkeksi' diyen takipçisine bakın ne dedi?

MAGAZİN HABERLERİ  | 12.07.2019 10:24 | Son Güncelleme

Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel de sosyal medyayı aktif kullanıyor. Çocuklarıyla eğlenceli anlarını sosyal medya hesabından yayınlayan Şıkel, pozlarıyla beğeni topluyor.

Çağla Şıkel kendisine 'erkeksi' diyen takipçisine bakın ne dedi?

Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel, sosyal medya hesabından, bir fotoğrafını paylaştı.

"ERKEKSİ BİR FİZİĞİNİZ VAR"

Ünlü mankenin paylaşımı beğeni yağmuruna tutulurken bir takipçisi Şıkel'e "Erkeksi bir fiziğiniz var. Sanki hormonlarınız bir tık fazla olsa erkek olacakmışsınız gibi geliyor. Yüz hatlarınız da iri ve kemikli" yorumunu yaptı.

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"RABBİM BENİ BÖYLE YARATMIŞ"

Şıkel, takipçisinin eleştirisine, "Rabbim böyle yaratmış, şükürler olsun" yanıtını verdi. Ünlü mankene takipçilerinden destek geldi.

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Çağla Şikel instagram erkeksi

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