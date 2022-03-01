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Çağla Şikel koronavirüse mi yakalandı? Sağlık durumu nasıl? FOX TV Çağla ile Yeni Bir Gün neden yok? Ne zaman yayınlanacak?

01.03.2022 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çağla Şikel sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Çağla Şikel'in bu açıklaması sonrası Çağla ile Yeni Bir Gün programının hafta boyunca yayın akışında yer almadığı görüldü. Peki Çağla Şikel koronavirüse mi yakalandı? Sağlık durumu nasıl? FOX TV Çağla ile Yeni Bir Gün neden yok? Ne zaman yayınlanacak? İşte Çağla Şikel'in yaptığı açıklamanın detayları...

Çağla Şikel koronavirüse mi yakalandı? Sağlık durumu nasıl? FOX TV Çağla ile Yeni Bir Gün neden yok? Ne zaman yayınlanacak?

Çağla Şikel, Instagram hesabında yaptığı paylaşımda koronavirüs test sonucunu paylaştı. Ünlü ismin paylaşımından haberdar olmayan vatandaşlar, Çağla ile Yeni Bir Gün programının yayınlanmamasının sebebini öğrenmek için Çağla Şikel koronavirüse mi yakalandı? Sağlık durumu nasıl? FOX TV Çağla ile Yeni Bir Gün neden yok? Ne zaman yayınlanacak? gibi soru ve konu başlıklarını internette araştırıyor. Çağla Şikel'in yaptığı açıklamanın ayrıntıları ve sağlık durumu ile ilgili detaylar haberimizde...

FOX TV Çağla ile Yeni Bir Gün neden yok? Ne zaman yayınlanacak?

ÇAĞLA ŞİKEL KORONAVİRÜSE Mİ YAKALANDI?

Çağla Şikel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

Koronavirüse yakalandığını açıklayan Şikel, salgının başından beri ilk kez pozitif olduğunu kaydetti.

FOX TV Çağla ile Yeni Bir Gün neden yok? Ne zaman yayınlanacak?

ÇAĞLA ŞİKEL'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Çağla Şikel yaptığı açıklamada sağlık durumuna ilişkin bilgiye de yer verdi.

43 yaşındaki ünlü isim, sağlık durumu ile ilgili "Merak edenler için ilk kez pozitifiz ama iyiyiz bir süre dinleneceğiz." ifadesini kullandı.

FOX TV ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN PROGRAMI NEDEN YOK?

FOX TV'de yayınlanan Çağla ile Yeni Bir Gün programı Çağla Şikel'in koronavirüse yakalanması nedeniyle bu hafta ekrana gelmeyecek.

Çağla ile Yeni Bir Gün programı FOX TV haftalık yayın akışı listesinden çıkarıldı.

FOX TV Çağla ile Yeni Bir Gün neden yok? Ne zaman yayınlanacak?

FOX TV ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN PROGRAMI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Hafta içi her gün 11.00'da FOX TV'de canlı olarak yayınlanan Çağla ile Yeni Bir Gün programının Çağla Şikel'in test sonucunun negatife dönmesinin ardından başlayacağı düşünülüyor.

FOX TV Çağla ile Yeni Bir Gün neden yok? Ne zaman yayınlanacak?

ÇAĞLA ŞİKEL KİMDİR?

Çağla Şikel, 2 Ocak 1979, İstanbul'da dünyaya geldi.

Mankenliğin yanı sıra oyunculuk ve sunuculukta yapan ünlü isim, yaptığı son dönemde yaptığı kadın programlarıyla biliniyor. biliniyor.

Çağla Şikel'in annesi Asuman Şikel Adanalıdır, babası ise Karslı Azerbaycan Türklerindendir.

Çağla Şikel ilkokula İstanbul’da 1985 yılında Ahmet Hamdi Tanpınar İlkokulu’nda başladı. Çağla Şikel daha sonra ilkokul 4. sınıftan itibaren İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarında bale eğitimi aldı.

1993’te Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarın Ortaokul bölümünden mezun oldu.

1993-1996 yılları arasında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nda Lise öğrenimine devam eden Çağla Şikel, 1997’den itibaren Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nda Yüksek Lisans eğitimi alan Çağla Şıkel 1999 senesinde okuldan mezun oldu.

Konservatuar öğrenimine devam ettiği yıllrda Atatürk Kültür Merkezinde sözleşmeli personel olarak çeşitli çocuk oyunları ve müzikallerde rol aldı.

Rol aldığı oyunlardan bazıları; Fındıkkıran Balesi, Külkedisi, Sihirbaz Oz, Yedisi birden, Arşın Mal Alan, olarak sıralanabilir.

1996 yılında oynadığı Odessia (Odesa) adlı filmle sinemaya adım attı.

1997 yılında Miss Turkey yarışmasında birinci oldu. Bu birinciliğin ardından Şeysel adalarındaki Miss World 1997 güzellik yarışması ile Europes Queen Of Beauty seçilerek dünya dördüncüsü ödülünü aldı.

Podyumlarda manken ve fotomodel olarak kariyer yapan Çağla Şikel; televizyonda program sunuculuğu dizi oyunculusu olarak da çalıştı.

Özellikle ‘Miss World’le birlikte 1997- 2003 tarihleri arasında Fransa ‘da Zeki Triko, Amerika, Almanya, Hong Kong, Rusya, Yunanistan, İsviçre ve Mısır ‘da defilelerde bulundu.

Yurtiçi ve yurtdışında pek çok defileye katılan Şikel; 2002 yılında mankenlik mesleğinin yanı sıra Müjdat Gezen’in yazıp yönettiği “Tri Peypirs Kabare”sinde oyuncu ve dansçı olarak yer aldı.

Daha sonraki yıllarda2004 yılında Tv ‘de yayınlanmaya başlayan yaklaşık 3 yıl devam eden Cennet Mahallesi dizisinde görev alan Çağla Şikel bir yandan da Atv de yayınlanan “Dansa Var mısın?” yarışma programında sunucu olarak çalıştı.

Avrupa yakası isimli dizide de rol aldı. Daha önce 2000 yılında “Zehirli Çiçek” adlı dizide ve 2008’de Görgüsüzler dizisinde oynamıştı.

2008 yılında televizyonda sunulan “İllede Roman Olsun” yarışma programında Alişan, Müjdat Gezen, Melek Baykal ve Hüsnü Şenlendirici‘yle beraber programı sundu.

2000 yılında manken Bozok Gören ile birlikte oldu.

2012 yılında “Bugün Ne Giysem” adlı yarışma programında Hakan Akkaya, İvana Sert, ve Özge Ulusoy‘un da bulunduğu jüride görev yaptı.

9 Ağustos 2008 da şarkıcı Emre Altuğ ile evlenen Çağla Şikel, 2015 senesinde boşanmıştır. Bu evliliğinden Hüseyin Kuzey ve Uzay Tuncer (d.1 Mart 2012) adında iki erkek çocuğu olmuştur.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) FOX
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