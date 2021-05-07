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Çağla Şıkel spor pozlarıyla olay oldu

07.05.2021 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor pozlarını paylaşan Çağla Şıkel, "Tüm yarışım kendimle. Yapabileceklerimi görerek, sınırlarımı zorlayarak kazandığım cesaretimin özgüveniyle daha iyi bir ben" ifadelerini kullandı.

Çağla Şıkel spor pozlarıyla olay oldu

Pek çok ünlü, pandemi sürecinde de egzersizlerini sürdürüyor. Sunucu ve manken Çağla Şıkel de bu isimlerden biri...

42 yaşında olmasına rağmen fit vücuduyla sık sık adından söz ettiren Çağla Şıkel, formunu spora borçlu. İki çocuk annesi olan Şıkel, paylaştığı fotoğraflarla da takipçilerini spora teşvik ediyor.

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SPORU AKSATMIYOR

Kendisini adeta sağlıklı yaşama adayan Çağla Şıkel, 17 Mayıs'a dek sürecek olan tam kapanma döneminde de egzersizlerini sürdürmeyi aksatmadı. Evinin bahçesinde spor yaparken objektif karşısına geçen Şıkel, esnekliğini de gözler önüne serdi.

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"TÜM YARIŞIM KENDİMLE!"

Instagram'da 3 milyondan fazla takipçisi bulunan ünlü manken, konuyla ilgill, "Tüm yarışım kendimle... Yapabileceklerimi görerek, sınırlarımı zorlayarak kazandığım cesaretimin özgüveniyle daha iyi bir ben..." ifadelerini kullandı.

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden olan manken ve sunucu Çağla Şıkel, paylaşımlarıyla ve yıllara meydan okuyan fiziğiyle ilgi odağı olmaya devam ediyor.

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Çağla Şıkel
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