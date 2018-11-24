MAGAZİN

Çağla'nın 40 yaş partisi çılgın olacak

MAGAZİN HABERLERİ  | 24.11.2018 12:26 | Son Güncelleme

Bir GSM operatörü markası tarafından kadın girişimcilerin hayatını kolaylaştırmak üzere geliştirilen bir uygulamanın tanıtımına ünlü model ve sunucu Çağla Şıkel de katıldı.

Çağla'nın 40 yaş partisi çılgın olacak

Etkinlik sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Şıkel, sergi açmak istediğini söyledi; ”Havyeyle yapılan çalışmayı daha önce yapmıştım. Fırına sokulan seramikleri boyamak çok zevkli. Hamilelik dönemimde çok fazla tablo yapıyordum. Hatta evde şu anda evimde asılı olan tablolarım da var.

Her şeyin zamanı var. Bir gün kendi yaptığım tablolardan sergi açıp bir vakfa bağışlamak hep aklımda olan bir şey” öte yandan Ocak ayında 40 yaşına girecek olan Şıkel;” Çok çılgın bir parti düzenleyeceğim. Güzel bir kutlama yapmak istiyorum. Daha kaç kere gireceğiz kırk yaşına… 60 kişilik bir ekip gelsin daha çok insanlar bir arada olayım” dedi.



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Anahtar Kelimeler:
Çağla Şikel doğum günü

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