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Çağlar Çorumlu: Zeki Müren taklidinden çok keyif aldım

08.03.2022 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çağlar Çorumlu, bir dönem çok konuşulan Zeki Müren taklidiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Ünlü oyuncu, "Zeki Müren’i ilk 'Güldür Güldür’de canlandırdım. Türk filmi klişesi yapmıştık. Orada da Zeki Müren metinleri yazmıştı arkadaşlar. Ben yapınca hoş bulundu. Ben de çok keyif aldım" şeklinde konuştu.

Çağlar Çorumlu: Zeki Müren taklidinden çok keyif aldım

SHOW TV'nin sevilen programı 'Güldür Güldür Show'un oyuncusu Çağlar Çorumlu, dijital bir platformda yayınlanan 'Dayı Şov' adlı programa konuk oldu. Samimi açıklamalarda bulunan Çorumlu, bir dönem çok konuşulan Zeki Müren taklidiyle alakalı konuştu.

"BEN YAPINCA HOŞ BULUNDU"

Çağlar Çorumlu, "Zeki Müren’i ilk 'Güldür Güldür’de canlandırdım. Türk filmi klişesi yapmıştık. Orada da Zeki Müren metinleri yazmıştı arkadaşlar. Ben yapınca hoş bulundu. Ben de çok keyif aldım." dedi.

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"ÇOK KEYİF ALDIM"

Oyuncu, ünlü komedyen Cem Yılmaz’ın uzun zamandır üzerinde çalıştığı ve Çağlar Çorumlu’nun da rol aldığı yeni projesi “Erşan Kuneri"nin çekimlerinden çok keyif aldığını sözlerine ekledi.

Çorumlu, ayrıca "Erşan Kuneri"nin 8 bölümünün her birinde farklı bir rol oynadığını da ifade etti.


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Çağlar Çorumlu Zeki Müren
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