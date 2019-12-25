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Çağlar Ertuğrul'dan Kanal İstanbul yorumu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2019 10:57 | Son Güncelleme

Afili Aşk dizisinde Kerem karakterine hayat veren oyuncu Çağlar Ertuğrul, Türkiye'nin gündeminde olan Kanal İstanbul Projesi ve Yerli Otomobil Projesi'ne dair eleştirilerde bulundu. Ertuğrul'un paylaşımı kısa sürede gündem oldu.

Çağlar Ertuğrul'dan Kanal İstanbul yorumu!

Türkiye'nin gündemindeki Kanal İstanbul Projesi hakkında bir yorum da Afili Aşk dizisinin genç oyuncusu Çağlar Ertuğrul'dan geldi.

Türkiye'nin kilitlendiği projeyle ilgili tartışmalar sürerken oyuncu Çağlar Ertuğrul Twitter hesabından "Kanal projesine harcanacak para ülke genelinde yenilenebilir enerjiye harcansa daha iyi olmaz mı mesela? Hem çevreci yatırım olur hem de yabancı enerji kaynaklarına muhtaçlık kalkar" yorumunda bulundu.

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YERLİ OTOMOBİL PROJESİNİ DE ATLAMADI!

Ardından yerli otomobil atılımı hakkında da bir paylaşım yapan başarılı oyuncu "Ve yerli otomobil üretmek yerine dünyanın yönünü elektrikli arabalara çevirdiği dönemde şarj istasyonu alt yapısını ve toplu taşımayı geliştirmek daha kalıcı ve çevreci bir proje olur sanki" notunu düştü.

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Ertuğrul'un bu paylaşımı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Ertuğrul'a Twitter kullanıcılarından da yorum geldi. Çoğu kullanıcı oyuncuya bu konular hakkında yorum yapmaması gerektiğini söyledi.

Ünlü isim gelen eleştirilere ise "Tweetimin neresinde siyaset gördü acaba merak ediyorum. Gerçekten ne alaka? Kendimce bir yatırım hayalinden bahsediyorum. Türkiye'nin kendisine ait doğal enerji kaynaklarını yaratması hayalimden! Siyasetle ne alakası var cidden? Güzel kardeşim..." yanıtını verdi.


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