Samsun'da saklandığı evde yakalandı! Adliye çıkışı bunları söyledi: "2 polis ve 2 jandarma vurdum, 4 asker kestim"

Olay, Samsun'un Atakum ilçesinin kırsal mahallesi olan Yeşiltepe Mahallesi'nde 17 Eylül'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cemal C. (50), fındık toplama meselesi yüzünden meydana gelen arazi anlaşmazlığı sonucu kardeşinin oğlu Birol C.'yi (38) tabancayla yaraladı.

KAYIPLARA KARIŞTI

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ)Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Birol C., tedavi altına alındı. Yeğenini silahla yaralayan amca Cemal C., olaydan sonra kayıplara karıştı.

OPERASYON DÜZENLENDİ

Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları takip ve çalışma sonucu Cemal C.'nin saklandığı evini tespit etti. Cemal C., jandarma ekiplerine silahla direnince özel harekat polisinden destek istendi. Jandarma ve özel harekat polisleri Cemal C.'nin saklandığı eve operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan Cemal C., Samsun Adliyesine sevk edildi. 4 ayrı suçtan da aranması olduğu ortaya çıkan Cemal C., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

"4 ASKER KESTİM"

Cemal C.'nin adliye çıkışı, "2 polis vurdum, 2 jandarma vurdum, 4 asker kestim. Aslanım aslan" sözleri dikkat çekti.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır