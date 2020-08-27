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Çağlar Ertuğrul ressam oldu! Ünlü isimlerden yorum yağdı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2020 12:01 | Son Güncelleme

Yakışıklı oyuncu Çağlar Ertuğrul resim yapmaya merak saldı. Şövale ve tuvalle poz veren ünlü oyuncu yaptığı resmin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi. Ertuğrul’un paylaşımına sanat camiasının ünlü isimlerinden yorum yağdı.

Çağlar Ertuğrul ressam oldu! Ünlü isimlerden yorum yağdı!

Star TV’nin yayınlandığı döneme damga vuran Fazilet Hanım ve Kızları dizisinde rol alarak tanınan Çağlar Ertuğrul sosyal medya hesabından eğlenceli bir paylaşıma imza attı. Mavi gömleği, şortu ve şapkasıyla şövalenin karşısına geçen Çağlar Ertuğrul resim yaparken bir yandan da poz verdi. Gün batımı manzarası eşliğinde çizim yapan Ertuğrul hayranlarıyla eserini paylaştı. Ünlü oyuncunun çizimleri başta hayranları olmak üzere sanatçı dostlarını da gülümsetmeyi başardı. Son olarak Kanal D ekranlarına gelen Afilli Aşk dizisinde Kerem karakterine hayat veren Çağlar Ertuğrul'un samimi paylaşımına ünlü isimlerden adeta yorum yağdı.

‘RESİM YAPIN YA DA BAHÇE HORTUMUYLA YIKANIN’

çağlar ertuğrul
Ünlü oyuncu fırçasını alarak yaratıcılığını konuşturduğu anları sosyal medya hesabından espirili bir dille paylaştı. Yakışıklı oyuncu paylaşımının altına, “İnsanoğlu kendi özüne döndükçe ve doğayla iç içe oldukça ruhsal arınmanın hafifletici serinliğini daha rahat keşfeder demiş bir şair... "Resim Sanatı" bu arınma zincirinin en temel basamağını oluşturduğu gibi ilkel ifadelerimizin süblimleşmesine de yardımcı olur. Herkese tavsiye ederim; gün batımının maneviyatında bol bol resim yapın. Ya da bahçe hortumuyla yıkanın ikisi aynı şey..” notunu düştü.
çağlar ertuğrul2
Çağlar Ertuğrul’un paylaşımlarının sonunda yaptığı resimde görücüye çıktı. Ertuğrul ağaç, martı, güneş, kuzu ve çöp adam çizerek hayranlarına esprili bir gönderme yaptı. Başarılı oyuncunun fotoğrafına Serkay Tütüncü, Tolga Güleç, Selin Şekerci ve Rojda Demirer gibi ünlü isimler yorum yaptı.

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