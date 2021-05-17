Cahit Berkay isyan etti! "Allah akıl fikir versin"

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Efsanevi müzik grubu Moğollar'ın kurucularından Cahit Berkay, önceki gün kızı ve torunu ile birlikte Cihangir'de objektiflere yansıdı. Basın mensuplarına poz veren Berkay, 65 yaş üzerine olan yasaklardan dert yanıp, bu nedenle belinin sakatlandığını söyledi.

"BEL FITIĞIM NÜKSETTİ"

Bu dönemde yaşlı insanların hareketsiz kaldığını ifade eden usta müzisyen, "65 yaş yasağı var. O yüzden belimi sakatladım. Bel fıtığım vardı, o nüksetti hareketsizlikten. Tedavi oldum ama hareket edemiyoruz. Konserler bitti. Biz pandemi öncesi yoğun çalışıyorduk. Haftada bir konser vardı, şimdi hepsi kesildi. Geçecek diye bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"ÜÇ YAKINIM VİRÜS NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ"

Cahit Berkay, ayrıca tanıdığı üç kişinin Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini anlatırken, aşı karşıtlarının hastalığı hafife aldığını da söyledi.

Berkay, konuyla ilgili, "Ben aşımı oldum ama olamayanlar var. Bütün toplumun, belli bir yüzdenin aşı olması lazım ki atlatalım. Ben 74 yaşındayım. Aşı karşıtlarına ne diyeyim? Allah akıl fikir versin şu süreçte. Pandeminin ölümcül olduğunu hala idrak edemiyorlar demek ki. 'Çin aşısı' dedik, küçümsedik. Hiç olmazsa yakalandığın zaman hafif atlatıyorlar, hastaneye düşmüyorsun. Üç yakınım virüs nedeniyle hayatını kaybetti" dedi.



