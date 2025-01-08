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  4. California alevlere teslim... 30 bin kişi tahliye edildi: Daha da şiddetlenecek!

California alevlere teslim... 30 bin kişi tahliye edildi: Daha da şiddetlenecek!

08.01.2025 09:31
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ABD'nin California eyaletinde çıkan orman yangını geçen her saat daha da ciddi bir boyut kazanıyor. California Valisi Newsom yangınla ilgili "Yıkıcı etkilerini şimdiden görüyoruz" derken, yangın yüzünden 10 bin hanede yaşayan 30 bin kişiye tahliye emri verildi. Rüzgarın çok sert estiği bölgede yangınların daha da hızlı yayılması bekleniyor.

California alevlere teslim... 30 bin kişi tahliye edildi: Daha da şiddetlenecek!

ABD'deki California eyaletinde Pacific Palisades bölgesi alevlere adeta teslim oldu. Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangının yerleşim yerlerini sardığı ifade ediliyor. Yetkililer teyakkuza geçmiş durumda.

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30 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Los Angeles yakınlarındaki Pacific Palisades bölgesinde başlayan orman yangını, şiddetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yerleşim yerlerine sıçradı. Bölgeye gönderilen yüzlerce itfaiye ekibi alevlere müdahale etmeye çalışırken, Los Angeles İtfaiye Departmanı yaklaşık 10 bin hanede yaşayan 30 bin kişiye tahliye emri verildiğini açıkladı. Alevlerin yerleşim yerlerini sardığı anlara ait amatör kamera görüntüleri ise yaşanan paniği gözler önüne serdi.

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"TEHLİYE SÜRÜYOR"

California Valisi Gavin Newsom bölgede etkili olan şiddetli rüzgarların yangının hızla yayılmasına neden olduğunu belirterek, “Henüz tehlikeden kurtulmuş değiliz. Pacific Palisades’te başlayan ve kısa süre içinde hızla büyüyen bu yangının yıkıcı etkilerini şimdiden görüyoruz" ifadelerini kullandı.

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DAHA DA ŞİDDETLENMESİ BEKLENİYOR

Los Angeles İtfaiye Departmanı Şefi Anthony Marrone ise, meteoroloji uzmanlarının rüzgar şiddetinin daha da artacağını öngördüğünü belirterek, "Tehlike sürüyor " açıklamasında bulundu. Yangınla mücadele çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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Kaynak: İHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
yangın abd california
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