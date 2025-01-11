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California cehennemi... Etrafındaki her şey kül oldu o bina sapasağlam: Tüm dünya o yapının sırrını konuşuyor!

11.01.2025 12:08
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ABD'nin California eyaletindeki yangınlar hala devam ediyor. 300 bini aşkın kişinin tahliye edildiği ve 11 kişinin yaşamını yitirdiği yangınlarda birçok ünlü ismin de evi kül oldu. Fakat harabeye dönen bölgede bir evin sapasağlam durması dünya kamuoyunda büyük ilgi uyandırdı. Malibu'daki o evin sırrı birçok kişi tarafından oldukça merak ediliyor. İşte haberin tüm detayları!

California cehennemi... Etrafındaki her şey kül oldu o bina sapasağlam: Tüm dünya o yapının sırrını konuşuyor!

ABD’nin California eyaletindeki Los Angeles şehrinde süren orman yangınlarında bilanço ağırlaştı. Los Angeles Adli Tıp Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, Palisades yangınında 5, Eaton yangınında ise 6 kişinin hayatını kaybetmesiyle yaşanan can kayıplarının sayısı 11’e yükseldi. Yangınlarda 12 bini aşkın yapının kullanılamaz hale geldiğini açıklayan yerel yetkililer, 300 bini aşkın kişinin tahliye uyarısı altında olduğunu ifade etti. 20 bin dönümden fazla alanı küle çeviren Palisades yangınının yüzde 8 oranında, 14 bin dönümden fazla alanı küle çeviren Eaton yangınının yüzde 3 oranında kontrol altına alınabildiği belirtilirken, etkilenen tüm bölgelere ulaşılmasıyla ölü sayısının artmasının beklendiği bildirildi.

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O BİNA SAPASAĞLAM AYAKTA

ABD'nin Pacific Palisades bölgesinden başlayan ve Malibu'ya ulaşan orman yangınları, mahalleleri adeta küle çevirdi. Ancak bu yıkımın ortasında, Teksaslı emekli iş adamı David Steiner’a ait bir ev mucizevi şekilde sapasağlam kaldı. "Çöp kralı" olarak tanınan Steiner, 9 milyon dolarlık malikanesinin felaketten sağ çıkmasının sırrını açıkladı.

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"BU KADAR DİRENÇLİ OLACAĞINI DÜŞÜNMEMİŞTİK"

Yangın felaketinde tek başına hayatta kalan üç katlı malikane, sıva ve taş duvarları, yanmaz çatısı ve ana kayaya çakılmış derin kazıklarıyla tasarlanmıştı. Steiner, "Bu evin depreme dayanıklı olmasını istemiştik. Ancak yangına karşı bu kadar dirençli olacağını düşünmemiştik" diyerek dayanıklı yapının önemine vurgu yaptı.

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YANGINLAR ARASINDA AYAKTA KALAN TEK EV

Felaket sırasında alevlerin diğer evleri kül ettiğini gösteren videolar izleyen Steiner, mülkünün tamamen yok olacağına emindi. Ancak, yangın sonrası gelen fotoğraflar evinin hiç zarar görmediğini ortaya koydu. "Bu bir mucize. İnsanlar bana sürekli ‘Eviniz haberlerde!’ diye mesaj atıyordu" diyen Steiner, malikanesinin yangına karşı tasarımını bir "kaleye" benzetti.

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Kaynak: İHA-Türkiye gazetesiBu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
yangın abd california
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