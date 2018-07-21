MAGAZİN

Çalılıkların arasından bikinisiyle ortaya çıktı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 21.07.2018 15:40 | Son Güncelleme

Bir süredir Paris'te yaşayan sempatik oyuncu Nehir Erdoğan, sosyal medya hesabından çalılıkların arasından bikinili poz verdi. Takipçileri oyuncunun pozuna "yazar burada ne anlatmak istemiş" diyerek espirili yorumlar yaptı.

Çalılıkların arasından bikinisiyle ortaya çıktı!

Yayınlandığı dönem seyirci tarafından oldukça rağbet gören ve en çok izlenen yapımlar arasına giren Yabancı Damat'ta başrol oynayan Nehir Erdoğan, uzun zamandır kameralar karşısına geçmiyor. Erdoğan, sosyal medya paylaşımlarıyla hayranlarının özlemini biraz olsun hafifletiyor.

ÇALILIKLARA SAKLANIP POZ VERDİ

Güzel Oyuncu son paylaşımı ile yine kendinden söz ettirdi. Nehir Erdoğan, sosyal medya hesabından bikinli bir şekilde çalıların içinden arkası dönük kedine özgür bir poz verdi.Takipçileri güzel oyuncunun, ne yaptığını anlamaya çalışsada, fotoğrafına beğeni yağdırdı. Hayranları paylaşımın altına "Artık ekrana dön seni özledik" yorumları yaptı.


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Anahtar Kelimeler:
nehir erdoğan bikinili

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