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Çalışanların gözü önünde hırsızlık yaptı, kimsenin ruhu duymadı!

YAŞAM HABERLERİ  | 11.11.2020 14:21 | Son Güncelleme

İstanbul Esenyurt'ta bir fırına giren hırsız, çalışan kişilere aldırış etmeden kasadan 800 lira çaldı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı...

Olay, 6 Kasım Cuma günü saat 01.15 sıralarında Esenyurt Çınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokağa gelen 2 kişiden biri açık gördüğü fırına girdi. Fırındaki çalışanların işlerini yaptığı ve dükkanla ilgilenmediğini fark eden hırsız, tezgahın arka tarafına geçerek dolapları karıştırmaya başladı.

ÇALIŞANLARI KONTROL EDİP KAÇTI!

Bulduğu 800 lirayı cebine koyan hırsız, çalışanları kontrol edip dükkandan dışarı çıkarak, kendisini bekleyen arkadaşı ile hızla olay yerinden uzaklaştı. Daha sonra tezgah kısmına gelen çalışanlar, dolap kapaklarının açıldığını görünce durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kameralarını inceledikten sonra 2 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

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HIRSIZLIK ANLARI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Yaşanan hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, hırsızın dükkana girip etrafı kontrol ettikten sonra parayı alıp cebine koyduğu anlar yer alıyor.

DHA

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